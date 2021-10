A vueltas con el planeta

Además de ser una referencia obligada para los ecologistas, y tal vez por eso, el planeta nunca tuvo tanto protagonismo como en los últimos tiempos. Hay gente que se refiere a él como si fuera algo cercano y conocido, no como realidad compleja y cambiante. Y algunos conversos al ecologismo, que antes defendían a los parias de la tierra, tratan de convencernos que ahora lo prioritario es salvar el planeta. Y que es tarea de todos cuidarlo: parecen olvidarse de que en el planeta siguen malviviendo todavía millones de parias a los que no hace tanto enaltecían con pasión. Incluso la publicidad está plagada de anuncios relacionados con los peligros que se ciernen sobre el planeta y la necesidad de su protección.

Resulta asimismo paradójico, cuando no hipócrita, que multimillonarios del mundo que vuelan en aviones privados o navegan en grandes yates deliberen sobre futuro del planeta, proclamando que lo hacen en defensa de “toda la humanidad”. Elijo uno entre los muchos ejemplos exóticos y contradictorios que me llamó la atención en su día. Se publicó en la prensa que el príncipe Enrique de Sussex, uno de los nietos de la reina Isabel II, había pronunciado descalzo su discurso en una convención contra el cambio climático, y que lo había hecho “para no dañar el planeta”.

Y pasando de la anécdota a la categoría, el príncipe había acudido al congreso en un avión privado pagado por un gigante tecnológico. Un avión que generaba diez veces más emisiones de dióxido de carbono que si hubiera ido en un vuelo comercial, por lo que, según los expertos, se habría necesitado plantar unos doscientos árboles para compensar el daño medioambiental producido por ese viaje.

Tenemos asimismo sugerencias más sutiles. Es el caso de los hoteles que nos advierten de que se evite en lo posible el lavado de las toallas, porque con ello contribuimos al cuidado del planeta. Aunque con esta medida, lo que se ahorran es “una pasta gansa”, como diría un castizo.

Para algunos científicos, la mayoría de los grupos ecologistas se refieren a la naturaleza como a una suerte de mito romántico, adoptando una estrategia que a veces recuerda a la de una secta religiosa: culpan a los ciudadanos de los males del planeta y a la vez les venden su salvación.

El periodista y escritor, Sergio del Molino, autor del famoso ensayo “La España vacía”, escribió recientemente que “el planeta no pide nada porque no tiene conciencia. Tenemos que desmitificar la relación religiosa con el Tierra como algo a lo que hacemos daño. Al planeta le da igual que desaparezcamos o no. Él mismo se regenerará y seguirá sus ritmos biológicos. Sólo habremos sido una etapa más. Lo mejor que podemos hacer es usar racionalmente sus recursos, evitando los derroches”.

De cualquier modo, controlar el despilfarro en los tiempos que corren me parece una quimérica utopía. Son otros muy distintos los intereses imperantes. Así, por ejemplo, desde el punto de vista ambiental son cosas irreconciliables tener millones turistas cogiendo aviones y a la vez reducir las emisiones de dióxido de carbono para “salvar el planeta”.

En resumen, a mi juicio existen en el presente problemas más acuciantes para los seres humanos que la inquietud por el futuro del planeta. Problemas tales como el hambre, la pobreza, la esclavitud, la explotación, la corrupción política o las guerras. Y también perentorias necesidades cotidianas: una persona que no está segura de cómo conseguir la próxima comida para su familia (y hay millones en el mundo) difícilmente se preocupará por lo que le pueda pasar al planeta.