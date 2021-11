Líneas de poesía en el Hospital Valle del Nalón

Entre alguna de las características del arte contemporáneo, sobresale la de su relación interdisciplinar. De este modo, cada una de las distintas facetas artísticas es capaz de asociarse o fundirse, según los casos, con otras que comparten parecidas pulsiones, sin que ello signifique una pérdida de identidad. Más bien, al contrario, este acoplamiento, más o menos duradero a criterio de los artistas, sirve para afianzar su musculatura.

De ello da fe, de un modo magistral, Nelson Goodman en “Los lenguajes del arte”: “Las relaciones entre artes son una exposición metafórica en la que hay que dejar sentir, hay que dejar que la emoción viaje por nosotros hasta que se convierte en conocimiento”. Así, pues, todo consiste en encontrar el exacto punto de fusión, la línea cardinal de un viaje que, a partir de ese momento, acabará formando parte de nuestra más íntima identidad.

Son abundantes las experiencias que nos interpelan en ese sentido: obras de teatro que se sostienen sobre bastidores musicales; esculturas que se confunden con una paleta pictórica; ensayos literarios que de pronto se convierten en expertos danzarines… y así todas las combinaciones posibles, que son muchas.

Una muestra de lo que estamos hablando puede contemplarse estos días en la sala de exposiciones del Hospital Valle del Nalón bajo el título de “La poesía de las líneas”, epígrafe suficientemente ilustrativo que da cuenta de esa íntima relación entre el potencial poético y el no menos poderoso armario fotográfico. Sería muy largo iniciar un recorrido por las distintas interpretaciones que se han formulado –y siguen en la actualidad haciéndolo, naturalmente– sobre el nexo que articula ambas materias, por lo que a mi juicio, y siempre desde un modesto entender, el discurso complejo de ambas, unido al espacio público en el cual tienen a mostrarse, alcanza su punto de máximo relieve en ese click final que consigue capturar la imagen adecuada, ese fogonazo súbito que a su vez se funde con el verso que culmina todo el discurso del poema. En uno y otro caso, se ha producido una fractura, una herida de la que el artista en algunas ocasiones tardará en reponerse.

No creo conocer al fotógrafo, Karolo Suárez, autor de las 30 muestras en blanco y negro que conforman la exposición, pero es indudable que su destreza se atisba con prontitud. Basta con fijarse en el modo en que su mirada va combinando las distintas líneas y formaciones geométricas, desplegando así un interesante continuum con el objetivo de explicar la historia que contiene cada imagen. Si la composición es el lenguaje de una fotografía, el artista nos convence con su particular dialecto para que viajemos a su lado por edificios emblemáticos del norte del país. No en balde Karolo posee un currículum notable: miembro de la Asociación Fotográfica langreana “Asemeyando” le avala una amplia experiencia que se manifiesta en las distintas colecciones y muestras de las que ha sido partícipe.

Si ciertamente debemos felicitar a Karolo Suárez por su obra, no menos obligado es hacer llegar esa gratitud a los responsables del Hospital Valle del Nalón, que siguen prestando su sala de exposiciones para eventos de este tipo: pintura, a veces, fotografía otras, y así… En todo caso, el arte no solo es la esencia secreta de las cosas, sino que, en ocasiones, afortunadamente sirve también para tratar el dolor y aliviar el sufrimiento, algo que parecen conocer bien las personas de nuestro hospital encargadas de la preparación de actividades como la que hoy nos ocupa. Y que, a la postre, lo que demuestran con ello es un alto componente ético digno de admirar.