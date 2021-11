Dicen que cuando estás a punto de estirar la pata por la cabeza pasa aceleradamente la película de tu vida. De hecho a mí me sucedió algo parecido cuando con 15 años me estampé contra un coche que se saltó un stop. Apreté al máximo las manetas de los frenos de la motocicleta, las ruedas se bloquearon y antes de impactar contra el vehículo, en ese par de segundos de derrapaje, el resumen de mi breve existencia, un cortometraje, se proyectó en mi cerebro. Choqué, volé sobre el maldito coche y caí en el duro suelo empedrado. Sobreviví con un tobillo hinchado y unos cuantos rasguños.

El otro día volví a hacer uno de esos ejercicios de autoterapia que tanto me gustan. Me recosté en el sofá, cerré los ojos y forcé la mente hasta que en la pantalla interna comencé a visualizar, puestos en fila, los errores cometidos a lo largo de mi vida. ¡Buf! Al tercer o cuarto recordatorio de mi currículum de equivocaciones la agitación me hizo abrir los párpados de par en par. Porque la hilera de meteduras de pata, chorradas, idioteces, insensateces y bobadas que guardaban turno a la puerta de la memoria se perdía en el horizonte. Y, madre mía, daba miedo volver a cerrar los ojos

Cada vez que escucho a alguien afirmar que no se arrepiente de nada envidio su suerte, no por la imposibilidad de fallar, sino por esa facultad de no reconocerse en los errores. Porque, supongo, la vida del que se cree infalible ha de ser mentalmente tranquila, sin arrepentimientos, ajena a los remordimientos, libre de esos ruque-ruques que tantos desvelos causan a quienes la memoria recuerda sus equivocaciones.

Y llega una edad en que cada parpadeo es como un flash que te devuelve por un instante a ese momento y lugar que quisieras que nunca hubieran existido, si bien resulta bastante útil, si atiendes a las señales de alarma, para cada día ir pisando menos boñigas.