En ocasiones nos hacemos las inevitables preguntas de qué cambios ha habido en nuestras vidas a raíz del coronavirus o qué lecciones hemos sacado de esa pandemia que no cesa de revolotear (estos días la prensa comentaba un pico de aumento en nuestra región) sobre nosotros. Y las respuestas que nos damos son distintas, y a veces confusas, pues o bien no alcanzamos a dimensionar totalmente la muda que se ha producido en nuestra piel, o no atisbamos con certeza qué medidas tendríamos que tomar en adelante para prevenir mejor situaciones de este tipo. Eso sí, lo que parece indudable es que, a pesar de algunas dudas, todos estamos convencidos de que se ha abierto un nuevo ciclo y que, de alguna manera, la película anterior en la que habíamos participado, ha dado pie a un nuevo largometraje el que la inseguridad y la falta de confianza en el futuro figuran entre sus principales protagonistas.

Sin embargo, no en todos los barrios sucede lo mismo (ya conocemos ese refrán de que la risa va por barrios), pues mientras esa inseguridad y esa falta de confianza a las que acabo de referirme afectan a una parte muy grande de la población, sobre todo por lo que se refiere al aspecto económico, he aquí que hay otro distrito que no está compuesto por pisos humildes ni por neveras que solo se llenan de alimentos hasta el día 15, en el mejor de los casos, sino por mansiones de lujo y por yates y jets privados que renuevan cada temporada.

Me refiero, naturalmente, a quienes forman parte de ese club selecto de los millonarios y a quienes cualquier catástrofe, desde una guerra hasta una pandemia como la actual, les encaja a la perfección. De modo que su respuesta a cualquiera de las preguntas que los demás mortales insistimos en hacernos sobre los efectos del coronavirus, podría resumirse en un “Viva la pandemia”.

Baste, para confirmar lo dicho, con una noticia aparecida hace unos días en este diario bajo el epígrafe de “El covid no frenó a las grandes fortunas”. Debajo de la misma, figuran unas líneas suficientemente ilustrativas al respecto: “Los cien mayores patrimonios de España aumentaron sus recursos un 17% durante el año de la pandemia”. Un dato que mientras hace palidecer a la mayoría de la población, y sobre todo a los que están sepultados debajo de ese hormigón espeso de la pobreza (finales de 2020 se saldó con una tasa de riesgo del 21% de la población; fueron 9.829.000 personas las víctimas de esa lacra), sirve, por otra parte, para demostrar que las diferencias entre ricos y pobres, a veces tan abismales, son un baldón vergonzoso para la humanidad.

Desde siempre hubo pensadores que, a lo largo de la historia, coincidieron en una frase: “O triunfa la ética, o la humanidad se va al carajo”. No hace falta arrugar mucho la frente para darse cuenta de que la ética no pasa por sus mejores momentos, precisamente, y que por ello, el desplome universal no es, precisamente, un asunto de ciencia ficción. No sé bien en dónde puede estar la solución, pero, en todo caso, sí sé que de la lista de millonarios poco se puede esperar, salvo un aumento de la codicia y de las malas prácticas para llenar sus bolsillos.

Por cierto, un vistazo a ese listado nos muestra nombres y apellidos de sobra conocidos. Y, cómo no, no podía dejar de figurar en primer lugar Amancio Ortega, al que, por cierto, se bendice por su altruismo cuando dona dinero o materiales sanitarios que ayudan a combatir la pandemia, esa misma que, curiosamente, acrecentó aún más su riqueza. Sin comentarios.