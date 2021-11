El color sepia como metáfora

Mi última colaboración en este diario, que trataba sobre el insulto en política, a algunas personas les pareció exagerada ya que, dicen, sin cierto “picante” no tendría éxito el debate y al final, todos son amigos. Es posible...

Sin embargo, las personas que ya somos de edad provecta y las que se están aproximando a ella vivimos, con más o menos consciencia, una España en sordina que era triste y en la que las represiones y las prohibiciones campaban por toda la geografía. La miseria en la mayoría del pueblo era la protagonista...

Pasó el tiempo y fueron muchos, hombres y mujeres, los y las que lucharon para que la fotografía de aquella España de larga noche cambiase hacia otra si no en colores, sí al menos de respeto y de libertad. Como toda obra a construir, los cimientos que tendrían que sostener la nueva sociedad fueron debatidos y se luchó para derogar la situación social y política anterior. La historia del proceso desarrollado está ahí. Aún se está escribiendo.

Aquella fotografía, que tuvo su enmarcación, tal vez no la que se pensaba, sin entrar en sesudos análisis, que tampoco pretendo, se va difuminado. Su brillo, si es que lo tuvo, y pienso que sí, va hacia el sepia poco a poco y cuando miramos hacia atrás vemos, que aquella “libertad sin ira” hoy está en franca decadencia y con mucha ira. Una ira que es manifiesta y que nadie parece reparar en ella. Y no es exagerado decir que hoy el insulto en política, y no solo, es la senda del debate: la amenaza, la calumnia y la chulería son tan reales como estas letras.

Uno se asombra de que todavía haya personajes en determinados partidos políticos que llegaron no para construir desde la discrepancia, sino para expandir la duda y el rencor con insultos hacia el oponente. Pero más, que haya gente que sin plantearse la duda los sigan como rebaño y sean los ejecutores callejeros de esa amenaza o de ese insulto, es para lamentar.

Las redes sociales, que no tienen por qué ser malas en sí, se ven inundadas por la actividad de quienes quieren socavar los principios más básicos de la convivencia social y política. Son los que pretenden que tengamos miedo del pobre, de quien mendiga (teniendo derecho a él) un puesto de trabajo para comer, exigiendo su aniquilación social para continuar conservando sus privilegios que tienen mediante la fuerza, el insulto y la explotación. Y no con la razón y la justicia.

La mentira, que es la protagonista de quienes la tienen como argumento, está implícita en sus ideas que llaman liberales y que son, según su discurso, las que pueden llevar al país a una paz de la que ahora carece. Insultan en el Parlamento, al igual que en la calle, a quienes defienden/defendemos que los inmigrantes, los diferentes..., están unidos a todos nosotros por lazos de humanidad. Que la opción sexual, así como el color de la piel no son obstáculo para la convivencia y que todas y todos tenemos, incuestionablemente, el derecho a ser respetados.

Aquel color democrático deseado allá por los años ochenta, y que aún está por brillar, puede perder la capacidad de ser real y torne al sepia, como metáfora del vacío de una democracia, que cada vez está más demediada y tristona. Un color sepia que desmotiva a una juventud que al final es la que va a quedar sobre nuestros restos. Así que no parece que haya exagerado. Si acaso, me quedo corto.