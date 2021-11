Las centrales de Carrocera

Es indudable el potencial que la industria asturiana tuvo a finales del siglo XIX y principios del XX.

Los restos del importante desarrollo de las actividades siderúrgicas y mineras repartidos por la región dan cuenta de este potencial, con una presencia notable en la estrecha franja que se corresponde con las comarcas del Nalón y Caudal.

Proceden principalmente de la industria extractiva del carbón, destacando los muy abundantes castilletes de los pozos, que en la mayoría de los casos presentan un aspecto aceptable. Esta buena conservación se debe principalmente a que la actividad minera tuvo actividad hasta muy recientes fechas. Incluso como todos sabemos, aún se mantiene la extracción de mineral en algún pozo de la comarca del Caudal.

La presencia de estas ruinas industriales puede contribuir a que, sobre todo en aquellos que por su edad no hayan conocido esta intensa actividad industrial del pasado, se puedan hacer una idea aproximada de lo que significó para nuestros antepasados y para parte de los que aún habitamos en las Cuencas. Para los foráneos la visita a los museos que se levantaron en varios lugares también les pueden ayudar a conocer nuestro desaparecido potencial industrial y minero, de los más importantes de España.

Pero no siempre ocurre que se puedan apreciar restos de esa industria ya desaparecida, algunos decisivos en el desarrollo de la zona.

Salida España de la Guerra Civil, a mediados de los años cuarenta, fue sometida a un bloqueo internacional que impedía la importación de las materias imprescindibles para un desarrollo normal de actividades de toda índole. Las dificultades que sufría en su vida diaria la población se veían agravadas por la marcha anormal de las industrias, ya que las dedicadas a suministrar servicios no tenían un funcionamiento medianamente eficaz. Muchas de las instalaciones afectadas por el conflicto bélico no tenían los necesarios recambios para desarrollar eficientemente su trabajo. La industria eléctrica fue una de las más afectadas por estos avatares, ya que gran parte de su maquinaria procedía de Estados Unidos y Gran Bretaña (participantes en el bloqueo) o de Alemania, sumida en la guerra, de donde era imposible recibir suministros.

A estos problemas, añadamos la escasez de precipitaciones en aquellos años, con la consiguiente merma de agua en los embalses dedicados a la generación de energía eléctrica. Como consecuencia, los cortes de suministro eran frecuentes.

Solucionar en lo posible estos problemas resultaba un tanto difícil por las razones ya expuestas, pero siempre puede aparecer una oportunidad si se acude al sitio adecuado. Y ese lugar fue Gran Bretaña.

Aunque el bloqueo internacional era eficaz, en algunos medios particulares ingleses, sobre todo en el lado conservador, había cierta simpatía hacia el régimen franquista, por lo que, con mucha discreción, se acudió a ellos para recabar apoyo.

Como consecuencia de estas gestiones llegó al recién creado INI la información de que existían en Gran Bretaña, en disposición de ser adquiridas, diez centrales térmicas móviles. El organismo estatal negocia su adquisición y las compra a un precio relativamente barato. Tenía la facultad de poder ser transportadas sobre plataformas ferroviarias, facilitando así su movilidad. En 1946 llegan las primeras por vía marítima. No todas eran de la misma potencia, ni empleaban el mismo tipo de combustible: unas usaban carbón y otras fueloil.

La Compañía Eléctrica de Langreo, con el fin de aumentar su poder de generación y solventar los problemas de suministro a la industria de nuestra cuenca, toma en arriendo dos de estas centrales móviles, instalándolas en Carrocera, lindantes con el lavadero de carbones que Duro-Felguera tenía en el lugar, lo que hacía muy fácil el suministro de combustible. Y por la otra parte, con el río Nalón tan cercano, el aporte de agua estaba asegurado.

Con una potencia de 2.500 Kw cada una, permanecieron en este lugar hasta bien entrados los años cincuenta. Con la puesta en servicio de nuevas calderas en la térmica de Lada, su cometido aquí estaba cumplido, por lo que fueron trasladadas, repartiéndose ambos grupos entre las ciudades de Ceuta y Melilla.

Recuerdo que sobre el origen de estas térmicas la gente daba diversas opiniones. Incluso a los trabajadores que desarrollaron su labor en las instalaciones –entre a ellos algún pariente mío– les oí comentarios al respecto. Unos decían que eran de procedencia búlgara o rusa. Y hasta cierto punto no les faltaba razón.

Hace unos meses me envió un amigo unas fotos para ver si podría identificarlas. Me di cuenta de que estaban tomadas en lo que parecía una térmica. Reconociendo a alguno de los trabajadores que figuraban en una de las instantáneas, ya no me quedó ninguna duda: se trataba de la “Centralilla”, según la llamaban algunos, de Carrocera.

En otra de las fotos de una de las calderas, en caracteres cirílicos (de ahí las conjeturas sobre su origen), figuraban unas inscripciones que indicaban su procedencia: Made in England. El resto ya fue buscar en los lugares apropiados.

Fueron construidas por Metropolitan Wickers de Manchester, para ser enviadas a Rusia. No llegaron a su destino y, como hemos visto, viajaron a lugares tan lejanos de Rusia como son Ceuta y Melilla, previo paso por Carrocera (El Entrego).

No quedó ningún vestigio de esta instalación, importante en su momento, que nos hiciera recordarla. Como tampoco parece, quedarán formando parte de este muestrario, las ruinas de las centrales que posteriormente surgieron a lo largo del curso del Nalón y que está programado desmantelar en un próximo futuro.