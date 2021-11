Desde el Partido Socialista de Mieres queremos asegurar a toda la ciudadanía que seguimos trabajando con ahínco para conseguir desarrollar proyectos para nuestro municipio y lograr que Mieres sea de nuevo un lugar deseable y acogedor para vivir. Porque por mucho que se empeñan desde IU en cantar sus propias alabanzas, la realidad está ante nuestros ojos y los resultados de su gestión son insuficientes, nos hacen retroceder en relación con otros municipios que han sabido, incluso en los peores momentos, aprovechar cada oportunidad. Mieres bajo el gobierno de IU no solo no arranca si no que va perdiendo pujanza frenando hasta la casi paralización.

Por eso desde la Agrupación Socialista, desde el grupo municipal, consideramos que es necesario siempre trabajar desde la corresponsabilidad en todas las acciones que emprendamos, la corresponsabilidad de las instituciones, pero también de asociaciones, empresas, y de cada persona que esté dispuesta a colaborar para que todo el municipio, todos sus pueblos, todos sus barrios, todas sus calles, sean lugares acogedores. Para que nuestro municipio tenga los servicios necesarios a disposición de quien tengan un proyecto de vida, un proyecto de presente y futuro. Somos un partido con vocación de gobierno, para ello trabajamos diariamente, para conseguir mejorar nuestra realidad. En estos momentos es que tenemos un municipio que se ha degradado por la incapacidad del gobierno de Izquierda Unida convirtiendo sus calles y sus pueblos en espacios abandonados, con una total falta de mantenimiento. Donde apenas se han realizado inversiones, a pesar de que el gobierno municipal una y otra vez anuncia: proyectos que se dilatan en el tiempo y que no se materializan ni cubren las verdaderas necesidades. Los socialistas apostamos por un municipio de futuro, un municipio con calidad de vida y esa calidad de vida empieza por tener proyectos de trabajo, proyectos de investigación, de desarrollo de todas nuestras potencialidades desde la rural a la última tecnología. Proyectos para desarrollar planes de vida, con vivienda, educación, ocio, cuidados asistenciales, sociales, sanitarios… adecuados a cada edad desde la infancia a la vejez, y para esto es necesario tener unos servicios públicos de calidad, que lleguen y se presten a cada habitante de Mieres, vivan en el casco urbano o en el último de nuestros pueblos. Toda la ciudadanía mierense debe poder disponer, con equidad real, de oportunidades para el desarrollo, de ayudas y cuidados para atender sus necesidades, y así frenar la perdida de habitantes a la vez que volvemos a atraer población. El gobierno de IU de frágil memoria se empeña en cubrir su mala gestión achacando culpas a todo el que se mueva fuera de su círculo, pero olvidando una y otra vez que, además de sus responsabilidades de gobierno pasadas, llevan diez años de gestión en solitario y aun pretenden que sus errores son responsabilidad de otros. Sin embargo, no reconocen que nada han aportado más allá de copiar las propuestas socialistas, incluso de aquellas a los que se negaron en su momento como el mercado ecológico. Nada han hecho por mejorar el concejo, las inversiones no se cumplen, el desarrollo del concejo no llega, las mejoras sociales son fruto de los acuerdos con el Principado, no generamos cultura propia solo compramos, falta el equilibrio necesario para favorecer la creación y el talento local del que se han olvidado en general. Desde el PSOE continuamos trabajando con la ciudadanía para recuperar el municipio, en el PSOE apostamos por conseguir de nuevo el sello de calidad para nuestro concejo, eso supone que hemos de trabajar a todos los niveles para que se pueden encontrar soluciones a todas sus necesidades. Las políticas públicas son la base sobre la que se sustenta las acciones de quienes creemos en los servicios públicos como nuestra mejor garantía de equidad, de igualdad y de desarrollo de oportunidades.