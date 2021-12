Entre algunas de las ventajas que tiene la niñez frente a otras etapas de la vida está la de su falta de prejuicios. La pureza y la inocencia acompañan a los niños en su tránsito y, de este modo, las esquinas por las que pasan no forman parte de ningún territorio hostil, ni siquiera contaminado por el más leve prejuicio. Esa caspa gruesa comenzará a manifestarse más adelante, transcurridos ya unos años, y a partir de entonces se adherirá a nuestra piel, a modo de un velo que nos impedirá tener una visión plena y, por tanto, objetiva, cuando nos asomemos a nuestro exterior.

Sirva, a modo de ejemplo, la contemplación de una pintura. Estirar los ojos para enfrentarse a la paleta de un pintor exige comprender toda la visión estética a la que nos enfrentamos: lo que tenemos delante de nuestra vista y también lo que subyace más allá o detrás de esa sensación que hayamos podido recibir. Mas es en ese momento cuando la carga de prejuicios, más o menos abultada, hace su aparición. Hay quien no gusta de los colores cálidos, o planos; quienes huyen de los símbolos y en su lugar preferirían un retrato realista…, por citar solo algunos ejemplos.

Del mismo modo, el viaje de cada cual para observar las pinceladas políticas está lastrado casi siempre por prejuicios ideológicos. Estos días sobresale en los medios públicos la pugna entre dos candidatos de las primarias de Podemos. Nada habría que objetar a la existencia de puntos de vista distintos en algunos casos a la hora de analizar la situación del partido y también de nuestro territorio. Ello forma parte de la normalidad democrática, que en este caso ocurre en Podemos pero que mañana sucederá, una vez más, en el resto de formaciones políticas. Es bueno y saludable que las organizaciones se muevan, renueven sus órganos de dirección si así fuera necesario y, sobre todo, que cada candidato esgrima sus puntos de vista, sus proyectos y también sus mejores terapias para atajar la sangría que padece nuestra región.

Como no podía faltar, el debate tomó cuerpo entre los ciudadanos. Así, cuando hace unos días entré en ese bar al que siempre me refiero (ya saben, donde tomo mi primer descafeinado de la mañana), una pareja –dos hombres, aclaro– había ya dado con la clave de bóveda de todo el proceso. En este caso se trataba de una pugna por el poder, se repetían los dos, otra manifestación más del comportamiento de los políticos, que a todo lo que aspiran es a “sentarse en la poltrona“ (entrecomillo la frase pues esa fue su literalidad). De nada sirvió que otra persona, en este caso una habitual parroquiana, les hiciera alguna observación, tipo de “no os paséis, que no todos los políticos son iguales”, y así, pues ellos siguieron a lo suyo.

Sentado ya en la mesa, mientras pasaba mis manos por el tacto caliente de la taza, pensé que si bien los prejuicios son difíciles de erradicar, en algunos casos ese intento está condenado al fracaso. Bastaba con dar un repaso a la historia para darse cuenta de cuál ha sido el resultado de abrazar tales pensamientos. Sabía que de poco me serviría insistir en parecidos argumentos a los que había usado minutos antes la mujer, así que preferí dar un rodeo para enfrentarme a la situación. La frase me salió de inmediato, sin aspereza ninguna pero con tintes contundente: “Si sucediera lo contrario –miré hacia ellos–, es decir, que no hubiera siempre más que el mismo candidato, de inmediato aludirías a una dictadura, así que sería conveniente que os aclaréis –finalicé–. Lo que siguió fue el silencio por parte de ellos y una mirada cómplice y agradecida de la mujer. Después seguí calentando las manos en la taza.