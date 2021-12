Optimismo por los castaños de El Carbayu

Ya saben que tengo un árbol, vamos, un castaño, allá arriba en El Carbayu. Que a decir por los más positivos, en “ná” me hago millonario, como si tuviera todo un bosque en vez de un solo arbolín. Y de aquí a que dé frutos, je je, creo que solo los herederos podrán comer castañas, porque yo ya estaré dando ortigas.

Un antiguo compañero me llama por teléfono y me pregunta por el castaño, afirmando que está dispuesto a comprarme algún kilo del fruto, suponiendo que las mismas serán buenas. Yo no dudo de que serán insuperables, porque bien plantados y cuidados están los árboles, pero egoístamente, el dueño y su familia serán los primeros en probar los frutos que pueda dar su árbol.

De momento me conformo en ver con gusto y placer el terreno escogido allá arriba en la localidad de El Carbayu, donde los fundadores y creadores de la plantación de castaños son unos enamorados de tal episodio, una loable iniciativa que ahí queda, valga la expresión, para la eternidad.

El crear un bosque con la fuerza de una madera como el castaño, que a tanta gente le dio vida, con unos muebles que crujen cuando aún está verde la madera. Ya, cuando seque, dejará de asustar a sus propietarios y, entonces, dará gusto el observar y presumir de tener un mobiliario en casa, cuyo costo será incalculable.