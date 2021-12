La doble cara de las fiestas

Con el inicio de diciembre se levantó el telón de las fiestas navideñas, que nos llevarán hasta el 6 de enero. Por las Cuencas no hay fin de semana que no tengamos amplio surtido de jornadas gastronómicas donde elegir: nabos, pimientos, cebolles, pote, cabritu, callos, amagüestos, fabada… Todo un abanico para satisfacer a los estómagos más exigentes, complementado con folixa variada. Todo sin pausa alguna enlazando ya con las Navidades y finalizando en Reyes, con la gastronomía como hilo conductor. Por diversos medios nos avisan de la fiesta de Nochevieja y su menú, aunque esta vez, pese a las ganas de muchos, da la impresión de que van a ser un tanto descafeinadas porque el miedo al virus sigue latente, y visto lo visto toda precaución será poca. También se ofrecen menús para llevar en Nochebuena, muy lejos de la tradición familiar de siempre, donde las madres o las abuelas cocinaban en ese día tan especial para toda la familia. Cosas de los tiempos.

En el otro platillo de la balanza las preocupaciones son de otro estilo, en el que se puede incluir una pobreza visible que afecta a los que llevan sufriendo una crisis tras otra, con una vida de penurias y que tan solo esperan a sobrevivir ellos y los suyos, y que incluso estas fiestas les producen más tristeza al contemplar las diferencias de una sociedad en la que unos lo tienen todo, y otros ni lo más mínimo.

Las calles muestran ya bullicio y ambiente festivo, seguramente preñado de artificio, con los tópicos y rutinarios deseos de ¡Felices Fiestas! Salvando las lógicas diferencias, las dos Españas Machadianas tienen aquí su reflejo, con distancias sociales que cada vez se agudizan más.

No es mi intención, ¡Dios me libre!, amargar las fiestas a nadie, simplemente reflejar una situación que ahí está a la vista de todos, y que necesita soluciones de amplio calado, sin depender de la conmiseración de los ciudadanos, o ayudas de diversas instituciones que no dan abasto ante tanta demanda.