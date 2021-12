El pintor que amaba las bicicletas

Se ha muerto otra gloria nuestra. Ya quedan pocas de aquellas personas que bien con la garganta, el compás, el martillo o, incluso, con un balón de fútbol, hicieron recrecer el nombre de nuestro territorio. Finalizaba el milenio cuando tenía en mente el proyecto de un nuevo libro sobre la tierra madre y concerté por teléfono un contacto con la persona que hoy es nuestro protagonista. Por mi parte, no había ningún inconveniente en desplazarme a La Corredoria donde residía, tanto más cuanto que yo, en esa época, era funcionario del Ayuntamiento de Oviedo. Pero fue tal su insistencia para que el encuentro tuviera lugar en nuestro valle que cedí a sus legítimas pretensiones. “Es que cuando vuelvo a La Veguina se me ensancha el corazón”, afirmó. He aquí un turonés por los cuatro costados y un turonista de los pies a la cabeza.

Ya tuve noticias suyas en mi infancia cuando, en una exposición local, pude admirar un óleo suyo que representaba “el Cristo de Velázquez”. Según aseguraban algunos expertos, se trataba de una copia que no desmerecía en nada del original creado por el genial pintor de las “Meninas”. Este hombre, ya desde sus primeros años, sintió gran inclinación hacia el dibujo y la pintura. Alumno del centro educativo de los lasalianos de Turón, un día durante el recreo, oyó decir que había un pintor en la capilla del colegio y lleno de curiosidad corrió a conocerle. Allí se encontró con un joven que con su caballete y maletín, paleta en ristre, pintaba la Virgen de Covadonga, lo cual le causó, a la vez, asombro y emoción. Eran tiempos de posguerra en que a la imagen de la Santina se la sacaba en procesión con cierta frecuencia. El niño se acercó al pintor, que era Arturo Baquero, y en silencio y sentado a su lado, quedó absorto observando la evolución de la obra a través de la mano del artista. El tiempo se había detenido para él y se olvidó de las clases de Álgebra y Gramática que tenía a continuación. Pero es que, aquel día “Pilu”, como era conocido familiarmente, descubrió el mundo de la pintura iniciando allí una trayectoria que le habría de marcar para toda la vida. Estamos hablando, efectivamente, de José Suárez Fernández, nacido en los cuarteles de Santo Tomás en plena Guerra Civil. Su familia estaba dentro del bando de los perdedores en aquel conflicto y por ello tuvo una infancia nada fácil, trabajando primero como mozo cuidando ganado en la casa de un importante hacendado y, una vez cumplidos los catorce años, en el grupo minero de San Víctor, perteneciente a Hulleras de Turón. En aquellos años comenzó a interesarse por el deporte del pedal que le servía de evasión. Primero alquilaba una bicicleta en el garaje Amador y, más tarde, con mucho esfuerzo, ya pudo adquirir una propia. Sentía verdadera pasión por la bicicleta, entrenaba duro y ponía mucho entusiasmo por mejorar cada día. Apuntaba buenos detalles, al decir de los entendidos, porque había triunfado en algunas carreras locales coincidiendo con Vicente López Carril que comenzaba a despuntar entonces. Sin embargo, una terrible colisión con un Dauphine que estuvo a punto de costarle la vida, hizo que su sueño deportivo se desvaneciese al instante. Circulando ya por la veintena y descabalgado de aquel deporte de forma involuntaria, iba a tener más tiempo para ocuparse de su otra afición, la de artística. Actividad que, en realidad, nunca había olvidado pues, de vez en cuando, tomaba notas y bocetos en los chigres de Turón y hacía retratos que luego regalaba a los amigos. Además, pintaba al temple los carteles para los cines Froiladela y Fideflor (Turón), y Royalty (Figaredo), lo que le servía para asistir gratuitamente a todas las sesiones cinematográficas de la semana. Arturo Baquero, que fue su primer maestro, había tomado el rumbo de Francia y, entonces, otros pintores del Valle (Braulio Tirador, Baquero Panizo, Armengol) le aportaron sus experiencias personales; además, y esto fue lo más importante, le convencieron de que si quería mejorar su técnica y evolucionar en aquel arte, necesitaba, sí o sí, complementar sus aptitudes propias con una adecuada enseñanza académica. Eso le animó a matricularse en la Escuela de Artes Aplicadas de Oviedo a la que debía de acudir una vez por semana. Los tiempos habían mejorado poco para buena parte de la familia turonesa, esencialmente minera, y eran aún más difíciles en la casa de “Pilu”, donde su madre era viuda de republicano (de “rojo” se decía en aquella época). Todo eran dificultades para aquel muchacho con deseos de aprender pues la Empresa no solía conceder permisos y castigaba con la pérdida de dos días de sueldo por día de ausencia. De todos modos, aquellas clases de los miércoles sobre Anatomía y Perspectiva en el edificio de la calle del Rosal, le compensaban espiritualmente de tantas desdichas terrenales. Un día durante el trabajo tuvo la idea de hacer un retrato del capataz del grupo en unos de los vagones de la mina, utilizando tiza, corteza de pino y tizones. Este hecho transcendió a gran velocidad entre los mineros y, muy pronto, se requirió su presencia en el despacho del jefe. Por su cabeza, pasó como un relámpago, el fantasma del despido. “Para nada bueno seguro que no me llaman”- pensó mientras, algo nervioso, encaminaba sus pasos hacia la oficina. Cuando franqueó la estrada del despacho, se encontraba departiendo con Fidel que era el capataz, el ingeniero Javier Arnaiz. Precisamente, era éste uno de los técnicos que mejores cualidades humanas haya exhibido jamás en toda la historia de la Compañía. Pues bien, a instancias suyas, se le levantaron los castigos pendientes y, en adelante, los miércoles tendría permiso para comenzar la jornada a las cuatro de la madrugada y así poder asistir a las clases vespertinas en Oviedo. A partir de ese momento, “Pilu” empieza a pintar al óleo y de esa época es el aludido “Cristo de Velázquez”, obra que deja entrever sus cualidades y se va centrando, básicamente, en el retrato utilizando el paisaje como algo complementario. Concluidos sus estudios con matrícula de honor, solicita una beca de la Diputación Provincial para ampliarlos en la Escuela de Artes y Oficios situada en la madrileña calle de La Palma. Obtuvo aquel premio al pintar un cuadro sobre la calle ovetense de “Salsipuedes” estando de jurado el conocido pintor de la ciudad Paulino Vicente. Muy pronto, al descubrir que era hijo de republicano, fue expulsado del centro y al regresar a Turón comenzó a trabajar con intensidad realizando varias exposiciones (Mieres, Moreda, Oviedo). En 1966, en concursos organizados por la Caja de Ahorros de Asturias, obtuvo el segundo premio al óleo y el primero en conjunto pero, a finales de año, decide dar el salto a Francia ansioso de ampliar sus conocimientos y obtener nuevas oportunidades. Al llegar a París queda asombrado con la cantidad de artistas que se encuentra, de excelente nivel algunos, que venden sus cuadros por unos pocos francos. Vagó por los puentes del Sena algún tiempo y luego logró matricularse en una academia de Montparnase donde descubrió el cubismo que le fue muy provechoso en el futuro; utilizando su geometría, pintaba ya de frente, es decir, comenzaba a “manchar” el cuadro con aquella técnica y esto sustituía al dibujo inicial o boceto. Inmerso en el mundo de la bohemia parisina, aprende con rapidez, descubriendo nuevos campos en un arte que cada vez tiene menos secretos para él. Un día en el metro, de regreso a casa después de una jornada agotadora, se encuentra con una persona que lo mira con cierta curiosidad. Son los dos únicos viajeros en el vagón. No es muy tarde pero es sabido que los franceses se recogen casi al atardecer. “Pilu”, también posa su mirada en aquel joven de barba rubia, cazadora negra con adornos metálicos, ataviado con un sombrero tirolés y armado con una guitarra plagada de muescas y dibujos. Pasados unos segundos, se atreve a decirle: ”Estoy mirando para ti…”. “Y yo para ti…”–le dijo el otro–. Entonces “Pilu”, reordenando sus ideas, exclamó: “¡Pero si tú eres Sito! Rápidamente, el identificado, al oír aquel tono de voz que le resultaba familiar, replicó: “¡Y tú Pilu!” Efectivamente ¡dos turoneses, un cantante y un pintor estaban frente a frente en la soledad del metro de París a las once de la noche! Se fundieron en un profundo abrazo. Vuelto a España continuó su trayectoria artística y fruto de ello son sus numerosas exposiciones en galerías de la región patrocinadas por la Caja de Ahorros, la avilesina “Rivero”, las gijonesas “Van Dick” e “Instituto Jovellanos”, etc. en las que demuestra su calidad como un retratista consumado que lo sitúa entre los más importantes del municipio en toda su historia. Alguien dijo un día que turoneses los hubo hasta en la Antártida. No me extrañaría que fuera cierto porque los hay en cinco continentes y puedo dar fe de ello. Pero es que Turón fue muy grande y hombres como Pilu contribuyeron a esa grandeza.