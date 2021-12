La importancia de Santa Bárbara, aunque no truene

Desde hace muchos años y como acaba de suceder hace unos días, cada 4 de diciembre se sigue celebrando la fiesta dedicada a Santa Bárbara, independientemente del funcionamiento de la minería o el sector minero, como dicen algunos. Aunque por desgracia la minería ya ha bajado el telón, siempre quedarán tormentas que nos hagan seguir invocándola como protectora contra los rayos y los truenos, por lo que la seguiremos necesitando.

De nuevo, la festividad estuvo marcada por los efectos de la pandemia, haciendo que se haya tenido que prescindir de muchos de sus actos tradicionales, aunque no supone mayor problema, ya que la jornada rezuma tanto simbolismo y emotividad que no necesita ser demasiada ceremoniosa.

Se debe de reseñar que la festividad de Santa Bárbara está motivada en dos fines: el de perpetuar la historia de las minas de carbón, mercurio y otros minerales de Asturias en el tiempo y el de rendir homenaje a los que en ellas trabajaron. Por todos es sabido que el tributo pagado en vidas humanas y accidentes ocurridos ha sido muy caro, aunque gracias a ella, incontables familias pudieron salir adelante gracias a la inmensa riqueza del subsuelo de las cuencas. Hace poco más de treinta años, era impensable la situación que hoy vivimos, ya que sólo cabía pensar que el mayor enemigo de la actividad minera sería el agotamiento de las reservas de carbón, a pesar de que aquí siguen enterrados millones de toneladas de este negro oro.

Lo cierto es que al poco de comenzar la explotación de carbón y mercurio en las cuencas mineras, se unió un nuevo festejo al calendario festivo de estos lugares cada cuatro de diciembre: la festividad de Santa Bárbara. No tardó en ser aceptada por la totalidad de mineros que la tomaron como su patrona para que los protegiera del constante peligro y la extrema dificultad que entrañaba su trabajo.

Por aquel entonces, los partidos obreros y los primeros crepúsculos sindicales no reconocían la fiesta de Santa Bárbara como propia, si no que veían en ella un momento más para la alienación de los trabajadores que desviaban su ahorro colectivo en estos gastos superfluos y perjudiciales, con la connivencia de las empresas. Prueba de ello es el diario “Aurora Social” donde esta festividad fue ampliamente criticada. Tal era la línea editorial de este medio que llegaría a criticar al fútbol en sus inicios. A pesar de ello, esta festividad se celebraba con tal solemnidad que aquel día los niños no asistían a escuela y nuestros padres y abuelos vestían con sus mejores galas, procurando olvidar las penalidades pasadas a lo largo del año.

Como se imaginarán, la festividad comenzaba con una salva de explosiones de cartuchos de dinamita quemados por los mineros, a la salida del turno de la noche, producía un gran estruendo que anunciaba a la población que había llegado el 4 de diciembre, todo un clásico. Otro aspecto típico es el de la botella de vino y el bollo preñado regalado a los mineros, algo que comenzó con las cicateras empresas mineras que en su programación festiva incluían también partidos de fútbol, tiro al plato, tómbolas, festivales e incluso alguno de estos actos iban dirigidos a las familias de los trabajadores. Entre ellos podemos citar la sesión de cine que la empresa de mercurio Astur-Belga organizaba en el cine Novedades de Mieres, para los hijos de trabajadores y empleados.

En los años sesenta como consecuencia de la crisis del carbón, las fiestas de Santa Bárbara decaerían pues el panorama no se presentaba nada bien, debido a que el carbón extranjero volvía a competir con el nuestro y de nuevo nos ganaba la partida.

Sin embargo, con la creación de la empresa pública Hunosa, la fiesta de Santa Bárbara volvería a recobrar su esplendor, y a los tradicionales actos esta empresa, se crearía además unos premios donde se reconocía la antigüedad. Este premio consistía en una cantidad de dinero y una medalla. A principios de 1970 las pérdidas acumuladas de la empresa ya superaban su capital social.

Por ello, desde este artículo queremos recordar una de esas primeras Santa Bárbara de la empresa Hunosa, por lo que contaremos como fue celebrada en la zona de Turón en 1972. Ese día cayó de viernes y es recordado por haberse entregado la friolera cantidad de 2.770.000 pesetas y una medalla de oro a 277 trabajadores turoneses. Reseñemos que en aquel momento la empresa pública tenía en el valle varios centros de trabajo comenzando por los de La Cuadriella y terminando por los del alto Urbiés. En el valle también estaba la poderosa empresa minas de Figaredo que, como no podía ser de otra forma, también celebraba de forma espléndida esta fiesta.

Retomando el asunto, debemos de mencionar que los actos comenzaron a las once de la mañana en la iglesia de Santa Bárbara en La Cuadriella, una iglesia que había sido levantada por Hulleras de Turón al finalizar la guerra y cuyo diseño encargo a los hermanos Somolinos.

Finalizado el acto litúrgico, en torno a las doce horas, del salón de actos del desparecido Colegio La Salle, un jovencísimo José Manuel Fernández Felgueroso abría el acto de la entrega de distinciones, con breves y sencillas palabras, en nombre de Hunosa como director en funciones de la Zona.

Según parece, La Salle estaría llena como nunca había estado, existiendo un ambiente de emoción y de humanidad, descrito de la siguiente forma por mi querido Amadeo Gancedo: “Fue un espectáculo magnífico el oír cantar los nombres y el ir viendo avanzar a los nombrados hacia la mesa presidencial para recoger los premios“.

También se haría entrega de las distinciones al personal de mayor antigüedad laboral de los distintos servicios o explotaciones mineras de la zona, siendo un total de 277 los trabajadores de la empresa de la Zona de Turón los que en total recibirían la friolera cantidad de dos millones setecientas setenta mil pesetas (a 10.000 pesetas por persona), unos, por llevar 30 años de mina y otros como trabajadores del exterior, por llevar 35 años de servicios. Además, todos ellos recibirán la medalla de oro, que se les entregaría pocos días después. Minutos más tarde, ya en un ambiente más distendido, tendría lugar la degustación de un vino de honor en los salones superiores del colegio con asistencia, igualmente, de todas las autoridades locales invitadas y en el cual reinó una gran camaradería. Durante diferentes fases del acto cantaron el Coro Minero, dirigido por su director Luis Rodríguez, y ese gran paladín de la nueva canción asturiana llamado “El Abogau”. Al final, todos los asistentes entonarían junto al coro una emocionada Santa Bárbara bendita.

Como colofón, todos los homenajeados se desplazarían al comedor de Hunosa en las instalaciones de La Cuadriella, donde se celebró un almuerzo de veteranos mineros al que asistieron el señor Felgueroso y demás mandos de zona; una Comisión Delegada del Jurado de Empresa, Teniente de la Guardia Civil y Alcalde de Turón.

En otras localidades, la empresa pública haría también entrega de estos premios, siendo estos en Mieres, en el desaparecido Parque de Atracciones (un baile situado al lado del Cine Capitol para el que no lo sepan) donde se llevaría a cabo entrega de premios de antigüedad a los mineros y empleados de la zona.

Pero no sólo Mieres celebró dicha festividad, pues en el concejo de Aller, a las once de la mañana de ese mismo día, tendría lugar santa misa en la parroquia de San Martín y la entrega de premios de antigüedad a los trabajadores la zona en la también desaparecida sala de fiestas de La Bombilla.

En Ciaño, al mismo tiempo, se celebraría la santa misa en la parroquia de San Esteban y en El Entrego, en la mítica Pista Linares, se llevaría a cabo entrega de premios a la antigüedad a los obreros de la zona.

Sama de Langreo contaría con una misa de Santa Bárbara oficiada en la parroquia de Santiago Apóstol, y a las doce, en el Casino de la sociedad La Montera, se llevaría a cabo el acto de entrega de premios de antigüedad a los trabajadores de la zona.

Finalmente, los enfermos también podían disfrutar de la festividad en el hospitalillo de Hunosa en Sueros y en el Sanatorio Adaro de Sama de Langreo. Debe de matizarse que ya por aquel entonces, Hunosa había concentrado sus servicios sanitarios en estos dos sitios, habiendo cerrado los hospitales como el de Hulleras de Turón en La Cuadriella, y el gran sanatorio de la Hullera Española, en Bustiello.

En la actualidad, estos actos apenas tienen la repercusión que llegaron a tener. Sirva como ejemplo que el pasado año, tan solo nueve trabajadores de Hunosa recibieron el premio de antigüedad de manos del presidente de la compañía.