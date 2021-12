A rebelarse tocan

La frase que encabeza estas líneas, en su sentido más literal, fue pronunciada por un enfurecido y mojado ciudadano al poco de entrar en el bar al que acostumbro a referirme en los escritos de este rincón del periódico al que me asomo una vez a la semana.

Y puesto que los detalles siempre me parecieron importantes a la hora de adornar una historia, debo decir que cuando el “medio parroquiano” (uso esta expresión para referirme a alguien que, como el Guadiana, tiene la costumbre de alternar sus apariciones y desapariciones) empujó la puerta de entrada, era un miércoles de intensos chaparrones, que habían dejado evidentes huellas en el empedrado de la calle y en la ropa del encolerizado langreano. Y por si aún se necesitaran añadir más barnices al retrato, matizaré que en el interior del local nos encontrábamos seis personas, y que se cumplía escrupulosamente con las reglas de paridad.

Nada más pedir la consumición, una cerveza tostada, comenzó a desenrollar el enojoso ovillo que le había dibujado un evidente cabreo en los tics de las manos y en la irritada voz con la que se abría paso hasta nosotros. Todo había comenzado hacía media hora, aproximadamente, recalcó, cuando él se encontraba en un bar cercano (no dijo nada sobre si también allí había pedido otra espumosa cerveza) y una mujer le había reprendido (bueno no, corrigió, se limitó a llamarle la atención) por no tener puesta la mascarilla.

Lo que faltaba (la voz se le atragantó unos instantes), a estas alturas llamarle la atención a él, pero en qué país vivimos, continuó. ¿Acaso se podía permitir que cualquiera pudiera convertirse en policía? Claro que él no estaba dispuesto a consentirlo, así que de tonterías nada, mejor que la mujer se metiera en sus asuntos y se abstuviera de opinar. Que no creyéramos, apostilló, que no había echado un vistazo al local nada más que se sintió interpelado. Una buena mayoría, o una mayoría, bueno, o algunas personas, no importaba, no tenían izada la mascarilla. ¿Y por qué él entonces?, continuó. ¿Por qué la mujer se había dirigido a él? ¿Acaso lo conocía? No, pero sin embargo le cayó a él el chaparrón. A este paso, razonó a continuación, acabaremos convirtiéndonos en esclavos. Una norma por aquí, otra por allá, y de pronto surge alguien que se siente investido de la suficiente autoridad para llamarnos la atención. El miedo, sí, eso es –durante unos instantes abandonó su verborrea para tomar un trago de cerveza–, el miedo que nos impide reaccionar, así que ya era hora de pasar a la acción, o acabaremos convirtiéndonos todos en borregos. “Fuera mascarillas” fue su frase siguiente, antes de pronunciar su arenga final, “a rebelarse tocan”, que se escuchó bien clara, mientras él volvía a ocuparse de la cerveza.

En ese momento la televisión comenzaba abrirse paso con su noticiario de mediodía. En la cadena asturiana las cifras de afectados por la covid-19 no presentaban buen aspecto, precisamente. Al cabo de unos minutos, la locutora impregnó la realidad de un tinte lapidario: “Asturias eleva su nivel de riesgo al superar el umbral de 150 hospitalizaciones”. No fue necesario seguir oyendo más; de inmediato, todos los que estábamos en el bar, y provistos de mascarillas, las subimos unos centímetros, por si las moscas. Él nos miró con una expresión entre airada y compungida; después dio un puñetazo encima de la barra y salió del local. Eso sí, antes tuvo que escuchar la voz de la camarera recordándole que se había olvidado de pagar la consumición.