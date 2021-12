La corrupción del PP y otras cosas

En contestación a su Tribuna señor José Manuel Rodríguez del día 9 de diciembre de 2021, en la que se refería al panfleto por mí escrito. Este “panfleto” constaba de dos partes: una la corrupción del PP a nivel estatal, y otra sobre la Memoria Histórica.

Dos temas de máxima actualidad y pendientes, una de juicios y otra de una nueva y definitiva Ley de la Memoria Histórica.

En cuanto a lo primero –corrupción del PP– fíjese si es de actualidad que precisamente el día que sale su escrito en la prensa ha tenido que declarar su antigua secretaria general y exministra, María Dolores de Cospedal, pero qué casualidad, la amnesia con la que se me ataca a mí, es su única defensa y no es cierto que esté ya juzgado. Ella fue a declarar el jueves 9 de diciembre y el lunes 13 lo hizo el expresidente del PP y del Estado Español. Se preguntarán el porqué de estas declaraciones, simple y llanamente, por corrupción. Y aunque hayan pasado diez años, no se olvidan, señor José Manuel Rodríguez, todavía tienen más casos pendientes. La corrupción en el PP es un camino sin fin. Aún quedan más juicios pendientes para que no nos olvidemos.

En cuanto a la Memoria Histórica, puede que usted como muchos de su partido, nieguen el golpe de estado, y quiera hablar de otra cosa. La historia casi siempre la escriben los vencedores; sin embargo, en este caso del que hoy tratamos, todavía hay muchos testigos con vida, y otros que, aunque hayan muerto, nos dejaron sus legados.

Desvía la atención hacia la Revolución del 34, un hecho que se dio en una provincia, ya que de aquella no había Autonomías, pero otra cosa fue el golpe de Estado del 36. Europa y el Mundo entero saben que fue un golpe de Estado contra un Gobierno (republicano) que había salido de las urnas, señor Rodríguez, de las urnas de la misma manera que el actual. De esto no habla, solo de los 14 sacerdotes de Turón.

Habla de la corrupción en los sindicatos, como si todos fueran iguales. ¡Qué costumbre tiene la extrema derecha de decir “todos son iguales”, “los sindicatos no valen para nada!”, parece ser que los puros solo son ustedes. No, señor Rodríguez, en el sindicato al que pertenezco, como en toda familia, también hubo alguna oveja negra, pero se reconoce, se pide que devuelva lo robado, y que la justicia le haga pagar según su responsabilidad.

Mezcla los precios de la luz, la problemática del campo y todo con tal de confundir. El precio de la luz es un robo, en eso estoy de acuerdo con usted, pero cabría preguntarse si no tendrán algo que ver las puertas giratorias y con que no haya dinero para pagar tantos altos sueldos a expresidentes o exministros de su partido, el PP, o del otro, PSOE.

De todos modos, el Presidente del Gobierno, junto con los de otros seis países, intentó hacer un frente común en Europa para rebajar los precios, pero el Partido Popular Europeo, en el que está integrado su partido, dijo que ya sería el tiempo y el mercado los que pusieran en su sitio a los precios. ¿Recuerda lo del mercado señor Rodríguez? Una frase utilizada por un ministro de su partido cuando le preguntaron y dijo qué era el mercado; el ministro del milagro económico, hoy en la cárcel también por corrupción.

En cuanto a los precios del campo y los cereales, la política económica europea ha permitido el comercio a otros países de fuera de la UE que trabajan con mano de obra barata, casi gratis, usan abonos y pesticidas que aquí están prohibidos, y esto, junto con los intermediarios, hace que los productos que se cultivan en el territorio nacional, tengan un precio superior, no pueden vender a otro precio ya que sería la ruina para los campesinos. Pero de esto los señores del PP tienen también mucho conocimiento: “Es el mercado idiota…”, palabras del exministro, hoy preso, señor Rato.

También habla en su artículo del paro, eso sí, no se atreve a dar cifras, quizás porque las teme. Eso mismo le pasa a su actual secretario general cada vez que le pregunta a la Ministra Yolanda Díaz. Pues mire usted: el señor Rajoy cuando llevaba año y medio de Gobierno, tenía la friolera cifra de más de 6 millones de parados, el 27,16% de la población activa, los peores de Europa, por cierto, que desde la UE nos llamaron la atención. En este momento, según datos del tercer trimestre de 2021, y después de casi dos años de pandemia, el número de parados es de 3.416.799 personas, la mejor situación desde el 2018, incluso de la historia.

La ministra Díaz subió el SMI en desacuerdo con su partido porque “no era el momento”; cuando ustedes gobiernan hacen las leyes sin dialogar, ya no digo negociar con nadie, recuerde su reforma laboral, ustedes solitos sin sindicatos ni patronal. Esta ministra negocia, escucha y no se levanta de las mesas, actitud que molesta a su partido, por eso se enfriaron las relaciones entre el señor Casado y el presidente de la CEOE, el señor Garmendia. Tres acuerdos con la patronal en plena pandemia.

Y para acabar, y como último punto de su escrito o como lo llamó “panfleto”, dice usted que si gobernara el PP, las calles estarían llenas de sindicalistas. Pues si gobernase el PP, no estarían llenas de sindicalistas solamente; si se cumplen las palabras de su presidente señor Casado: “Derogación de la ley del aborto”, “derogación de la ley de la eutanasia”, “derogación del matrimonio homosexual” y demás derechos para gays y homosexuales, seguramente también “derogación del SMI” (porque no es el momento de subir tanto dinero a los currantes). Ley Mordaza, ley declarada anticonstitucional por el mismo tribunal que declaró anticonstitucional el estado de alarma en la pandemia, pero ustedes son un partido constitucionalista solo cuando las sentencias van a su favor.

Con todo esto, las calles no estarían solamente llenas de sindicalistas, sino que estarían llenas de la sociedad civil.

Espero haberme curado de la amnesia y que mi mejoría alcance a su secretario general, y a ser posible, cuando declare el señor Rajoy, no diga que él solamente pasaba por allí.