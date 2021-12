Las personas que llevamos años pensando en conseguir que se le dé un uso al Sanatorio de Bustiello, observamos con temor lo que le terminará sucediendo al edificio de la Botica: ¡Desaparecerá! Y con ella el resto del conjunto del Sanatorio.

Y no será porque desde la plataforma a la que pertenezco no lo hayamos avisado en numerosas ocasiones sin demasiados buenos resultados. Parece que se estuvieran riendo de nosotros y que no le tengan ningún aprecio al futuro del conjunto que conforma el emblemático poblado mierense.

Hace dos años, hicimos una propuesta para su reparación, solicitando que incluyeran una partida en los presupuestos regionales. El resultado fue que se concedió la ridícula cantidad de tan solo 25.000 euros€. Supuestamente para hacer el estudio que hace pocas fechas quedo desierto y en donde quedó también patente el escaso interés del Principado en solucionar nada. Dar esa cuantía, es solo para quedar bien, ya que ese dinero es una autentica burla a la Botica. Saben perfectamente que con esa cantidad no pueden ni segar en el año, aunque quizás no lo sepan, porque tampoco se encargan de esos mínimos mantenimientos.

En la actual negociación de los presupuestos, hemos solicitado 100.000 euros. Cantidad que sabemos que también es irrisoria (aunque necesaria para que no se venga abajo la botica), porque lo que realmente hace falta es una actuación que de sentido a la reforma que se efectúe, haciendo una apuesta firme por el futuro del sanatorio.

Personalmente, lo que creo que se debería de hacer por parte de los partidos a los que les solicitamos implicación es un estudio que incluya una valoración económica real, en donde se someta a debate cual sería una buena propuesta de uso sostenible y que alguien, valientemente, lo ponga encima de la mesa de negociación. Quien no lo apoye será responsable de su destrucción. Todo lo demás es hacerse trampas al solitario.

Le hemos dado suficiente tiempo al Gobierno. Todos sabemos lo que terminara sucediendo si no se actúa con premura. Se derrumbará todo y después podrán decir que ya no se puede hacer nada. Eso sí, seguro que son capaces de decir que dieron fondos y que no se pudo evitar el desastre. Desde aquí, me gustaría recordarles que lo único que hicieron hasta ahora son agujeros a las paredes para meter unos canalones de plástico y evacuar el agua que iba a derribar el suelo. Es muy triste, pero a la Botica ya no le queda ni un poco de la cubierta. Y sin la cubierta, el riesgo de venirse abajo es enorme, máxime con las lluvias acontecidas en los estos meses.

Es un BIC, es responsabilidad del Gobierno de Asturias cuidarlo y mantenerlo. Y nuestra obligación, como vecinas y vecinos, es recordárselo. El tiempo corre en nuestra contra y a favor del Gobierno para, como dice mi padre, “librarse de un muertu con el que no saben qué hacer”.

Cuando echamos a andar el proyecto de “Salvemos el Sanatorio de Bustiello”, teníamos claro que la primera cosa que necesitábamos para que la reparación fuera un éxito era que, previa a la reparación, sería necesario tener un proyecto que hiciese viable el uso sostenible del mismo. Pusimos encima de la mesa varios proyectos: como una unidad especializada de cuidados paliativos que se convirtiera en un referente en el Norte de España y con la que precariedad del servicio en el área VII desaparecería. También propusimos una relacionada con la formación, creando una escuela taller dedicada a la artesanía. Otra relacionada con el Co-Housing y alguna más del sector de la salud. Ninguna de las propuestas fueron bien recibidas por la Administración, aunque no han sido capaces de proponer tampoco ninguna. Incluso llegaron a pedir a una plataforma que no tiene los medios para ello que buscásemos nosotros los inversores.

Nuestro concejo necesita que se rehabilite su patrimonio y que se utilice como fórmula para que no se asfixie aún más nuestro municipio. Donde algunos ven ruinas, nosotras vemos una oportunidad de revitalización y un proyecto de futuro en nuestra tierra. Necesitamos que los que la gobiernan vean la oportunidad que supone y sean capaces de no dejar que se derrumbe.

Nadie duda que Mieres necesita crear empleo. ¿Por qué no se hace? Tenemos espacios para ello, tenemos ideas, personas que necesitan trabajar y que desean seguir viviendo aquí.

Es realmente necesario sacar adelante un proyecto sostenible para el sanatorio. Lamentablemente, hay partes que no resistirán mucho más tiempo y, de no hacerlo rápidamente, podríamos perder una parte muy importante del poblado y, con ella, la posibilidad de conservarlo en el tiempo como se ha conseguido hasta ahora.

Los compañeros y compañeras de la Asociación “La Pudinga” han puesto encima de la mesa la torpeza con la que se realizaron obras en algunas zonas del conjunto, realizando auténticas barbaridades, como por ejemplo modificando la estética del puente que une el poblado con el Sanatorio. Con las obras lo que han conseguido es que el puente parezca más una pasarela de una senda verde, que un glorioso puente que ha visto pasar los años sin sufrir ningún deterioro. Además de, conseguir que se aíslen las dos partes, haciendo así que se cometieran numerosos expolios hasta convertir el sanatorio en lo que es ahora, un edificio abocado la ruina y que, repito, es necesario que el Gobierno de Asturias, se haga cargo de poner en condiciones óptimas para que no desaparezca.

Confío en que tanto el gobierno autonómico como el local, lean estas palabras y se pongan a trabajar devolviendo el puente a su estado y buscando un uso sostenible y una posterior reparación que nos permita seguir contemplando el gran ejemplo de paternalismo industrial que inició el Marqués de Comillas cuando eligió Bustiello para que fuera la capital de un concejo independiente que aspiró a construir sobre la base de sus explotaciones mineras. Algo vería en su momento cuando eligió Bustiello en 1890, algo que sin duda quienes nos gobiernan no han sabido ver. Espero enormemente que sean capaces de limpiarse las gafas y vean con claridad la oportunidad que tenemos de conseguir empleo en nuestro municipio y de conseguir mantener nuestro patrimonio.

No olvidemos que tenemos un pasado que es minero. Es lo que fuimos y nunca volveremos a ser, pero también es lo que estamos obligadas a no olvidar y, sobre todo, tenemos la misión de aprender del pasado y transmitirlo a las personas jóvenes que no lo conocieron. Porque nuestro pasado puede ser el futuro de nuestra tierra.