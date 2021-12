Reencuentro

Nos encontramos en fechas propicias para después de cierto tiempo volver a reencontrarnos con personas conocidas, viejos amigos de una infancia ya lejana, o en general a gentes a las que hace tiempo les habías perdido la pista, y que incluso a duras penas con la mascarilla puesta les identificas.

Una vez intercambiado el primer saludo se entra en la fase de cortesía con frases al estilo de “que bien te veo”, “no pasen los años por ti”, “tas hecho un chaval”, que no están nada mal pero con la consciencia por parte y parte de que la realidad suele ser muy otra. Puro convencionalismo social. El paso del tiempo ahí está a diario a la vista de todos contando con el implacable marcaje de un espejo cruel que no miente.

A ello se puede añadir la multitud de “goteras” que van saliendo a nuestro teórico tejado, y abollones en nuestra carrocería, cada vez más difíciles de solucionar.

Y no fue porque no estuviéramos avisados de que el tiempo se nos iba a ir en un soplo, como así fue, y que con gusto haríamos un pacto con el mismísimo diablo para tener unos cuantos años menos.

Coincido estos días atrás con viejo conocido que me dice sin más “Ibáñez ya somos vieyos” con evidente desánimo. Mi respuesta no fue otra que cuando menos llegamos, o vamos llegando, lo que resulta todo un triunfo, y más si volvemos la vista atrás y comprobamos que muchos de nuestra época joven hace tiempo que nos dejaron. Concatenado todo ello con el plus de “que nos quiten lo bailao” y de que algo bueno nos quedará aún por disfrutar. Al final el hombre asintió y olvidó un tanto su pesimismo, pero no muy convencido del todo.

Confieso que temo a estos citados reencuentros pues me ponen nervioso los habituales cumplidos y halagos, que suelen ser más exagerados cuanto más deteriorada está la persona, generalizo, pero, evidentemente, ye lo que hay y así va a seguir sucediendo.