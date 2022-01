Unidas por Llangréu enturbia el agua y la política

Circula por Langreo un panfleto consagrado a acumular sobre el PSOE y sobre sus representantes en las instituciones una pila de acusaciones sin fundamento, a veces rayanas en lo injurioso, a las que hoy merece la pena dar respuesta a través de estas líneas. El objetivo de tal papel es denigrar la gestión del servicio de abastecimiento de aguas en el municipio, repetir por enésima vez la idea falsa y ya muy rebatida de que su precio es el más elevado de Asturias y, además, achacar ese coste a una fantasiosa pleitesía que supuestamente los socialistas deberíamos rendir por motivos inconfesables al socio privado de Aguas de Langreo, la empresa mixta público-privada que gestiona en nuestro concejo un bien tan esencial.

Nada de eso tiene pies ni cabeza. Las personas conocedoras del funcionamiento de Aguas de Langreo y, también los propios autores del mencionado panfleto, saben que no es así. Pero a los propagadores de las teorías que el mismo contiene, les da igual. No pretenden informar a la ciudadanía, sino confundirla una vez más en beneficio de sus propios intereses políticos.

Porque se da la circunstancia que, al pie del panfleto a modo de firma, figura el logo de Unidas por Llangréu, la coalición local de IU y Podemos que los langreanos y las langreanas enviaron a la oposición en 2019 después de probar cuatro años de su gobierno y no encontrarlo de su gusto. Tienen sus integrantes una larga serie de obsesiones contra el PSOE y contra la iniciativa privada que, en el caso de la gestión del agua funden en una sola campaña permanente.

Para empezar, Aguas de Langreo es una empresa mixta público privada en la que el Ayuntamiento tiene la representación mayoritaria y Aqualia participa. Es necesario hacer memoria y recordar en este momento que fue Izquierda Unida, hace ya 20 años, la primera formación política de Langreo que abrió la puerta a la entrada de capital privado en la gestión del agua. Muestra de ello es el siguiente dato, en 2001 con la Alcaldía en sus manos, se lleva a cabo la privatización de la planta potabilizadora de Entrialgo, y no precisamente en condiciones de igualdad o nada ventajosas para la empresa.

Era esa, una época en que los integrantes del equipo de gobierno de IU recibían invitaciones para viajar por diversos concejos del territorio español, con la excusa de conocer diferentes alternativas de gestión del servicio de agua. Por no hablar del modelo de empresa mixta (aunque el socio privado era distinto del actual) que entonces defendían, con una propuesta de organigrama que contemplaba entre otros, determinados perfiles técnicos que casualmente, replicaban algunos de los que por aquel entonces formaban parte de la estructura del gobierno local.

Se podrá objetar que todo eso es historia antigua, pero no lo es. Son antecedentes que IU y Podemos ignoran alegremente para criticar a los demás como si nada fuera con ellos. Y pesan a la hora de juzgar otros antecedentes mucho más cercanos en el tiempo. Porque los grupos municipales de la oposición siempre estuvieron representados en el consejo de administración de Aguas de Langreo, hasta que en 2015 la coalición de gobierno integrada por IU y Somos Langreo, bajo el amparo de su mayoría absoluta, dejan fuera del mismo, al resto de grupos de la corporación langreana con la excusa según ellos, de que el PSOE era un obstáculo para llevar a buen fin “los planes” que tenían para la empresa”. Hay que preguntarse, que pasó con esos “planes”. Será quizás que la empresa no era tan mala, o quizás pesó, como no podía ser de otra manera y así lo hizo, lo hace y lo hará el PSOE, la obligación que como responsables públicos, tienen los miembros de la corporación langreana de velar por los intereses de una empresa con una participación mayoritariamente pública, al margen de intereses partidistas y particulares.

Y, por último, está la excusa para poner en marcha esa maquinaria de ideas averiadas que se plasman en el panfleto. No tiene Langreo el agua más cara de Asturias. Puede afirmarse que son varios los municipios de nuestra región donde se paga un mayor coste por este servicio contando además con menos infraestructura en lo que a la garantía de la calidad de dicho bien se refiere. Y que la subida correspondiente a 2022, como sobradamente conocen todos los grupos políticos de la corporación municipal langreana, responde a lo estipulado en el pliego de condiciones conforme al cual se constituyó la empresa, el cual recoge la actualización anual de las tarifas conforme al IPC interanual.

No todo vale en la vida, tampoco en política señores de Unidas por Llangréu, pese a su empeño y afición, lejos de ejercer sus legítimas funciones de control, de propuesta de alternativas y aporte de críticas constructivas, de entorpecer y frenar la no menos legítima acción de gobierno.

En nuestro camino de construcción compartida de un Langreo innovador, emprendedor, inclusivo, capaz de ofrecer los mejores servicios, no caben trasnochados libelos e instrumentos panfletarios para justificar las discrepancias.