La Agencia Tributaria, ese voraz mastodonte que, a semejanza de un Gran Hermano, nos controla hasta el más mínimo euro conociendo nuestra vida y milagros, publica semestralmente la lista de los “grandes morosos” , que para más coña repiten una y otra vez con claro desprecio para el resto, que como no estés al día te meten mano rápidamente.

La última publicada estos días atrás sigue con los nombres de “ilustres repetidores” muy “olvidadizos” ellos, que por ahí siguen con su lujoso ritmo de vida como si nada, con ingresos millonarios y sin hacer los deberes, cuando a los demás nos exprimen hasta el último céntimo.

En esta lista hay empresas que en su momento fueron de renombre y punteras en los suyo, además de recibir jugosas subvenciones. Pues ahí se van a quedar para siempre sin posibilidad de recuperar nada.

Hecha la ley hecha la trampa. Y como tontos no son, solo tienen amnesia selectiva, a pagarlo a escote pericote los cumplidores y a pasar página.

El montante final de la deuda asciende a 18.230 millones de euros ¡casi nada! Parece lógico que nos preguntemos que “agarraderas” o bula tienen para esquivar una y otra vez al fisco. Mejor obviar lo que pienso.

Lo más llamativo en la lista son algunas personas físicas de todos los ámbitos y sobradamente conocidas: personajes como Mario Conde, Agapito García, o los Ruiz Mateos. Bastantes “futboleros” como Dani Alves, Samuel Etoo o Carlo Ancelotti. También escritores o miembros de la farándula como Idelfonso Falcones, Kiko Matamoros o Patricia Conde entre centenares de ellos.

La conclusión no puede ser otra que la famosa frase de “Hacienda somos todos” no deja de ser una burla grotesca para el resto de españoles cumplidores, pues a la vista está que no es así, con el añadido de que nos aprietan cada vez más, con lo cual resulta del todo imposible que se pueda tener conciencia fiscal dados los ejemplos a la vista.

A últimos de junio saldrá de nuevo la relación. ¿Qué se apuestan a que seguirán en el ranking los mismos? Que regularicen otros. ¡País! Que diría el añorado Forges.