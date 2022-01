Todos hemos pronunciado alguna vez la frase de “hay que coger el toro por los cuernos”. Una expresión popular que significa que una persona se enfrenta a una determinada situación con mucho valor, asumiendo todas las consecuencias que se puedan derivar de su acto. Lo que sin duda, entre otros méritos, le concederá un gran prestigio público.

Mas en otras ocasiones nos conformamos solo con coger al toro por uno de los cuernos. Una circunstancia que, bien explicada –el morlaco pesaba mucho, las fuerzas aún no eran las suficientes para darle ese empujón definitivo…– puede servir también para acreditar a quienes se comportan a medias. A fin de cuentas, cada relato diario depende más de quienes sean los contadores de la historia, que del núcleo de la misma. Todo consiste en esforzarse para saber elegir los renglones más sustanciosos en cada momento para así conseguir convencer a los ciudadanos de que esa es la mejor parte de la narrativa.

Algo parecido sucede, a mi juicio, con la reforma laboral. No podría oponerme a quien la califica de positiva, pues es bien cierto que en algunas de sus concreciones se ha conseguido afianzar derechos y también avanzar en mejoras importantes para los trabajadores. Sin embargo, y si tuviera que seguir siendo sincero, tendría que decir que queda lejos de la anunciada “derogación de la reforma laboral del Partido Popular”. Y no lo digo solo con el diccionario en la mano –el verbo derogar tiene para un significado muy concreto–, sino porque su zona de sombras es bastante amplia: abaratamiento del despido; barra libre para los ERE y para la movilidad geográfica de las empresas; no tener que justificar los despidos objetivos más que con tener menos beneficios, aunque sean millonarios..., y aún podríamos continuar refiriéndonos a otros apagones.

Hace ya mucho tiempo que se ha abandonado la idea de la ética de la responsabilidad, que en el terreno de la política significaría que la verdad tendría que ser el principal argumento. En este caso concreto, la verdad diría que se han conseguido dar algunos pasos, pero evitaría caer en triunfalismos que suenan a bombo y platillo por todas partes cuando se trata de presentar los logros conseguidos. Sabemos que si decimos “vamos a asaltar el cielo” tenemos más posibilidades de conseguir votos que si reconocemos que aún nos faltan muchas escaleras para alcanzarlo. Y, de la misma manera, otorga más crédito manifestar la derogación de la reforma laboral que admitir un híbrido entre cambios y quietismo todo a la vez.

Mas la realidad, y no hace falta arrugar mucho la frente para verla (los poderosos cada vez incrementan más su fortuna, ahí están los datos para comprobarlo), es que la teoría del mal menor se está imponiendo por todas las esquinas por donde alcance la vista. Lo peor es que esta tarea habitual ha contagiado a quienes tendrían que estar obligados a escapar de ese círculo vicioso, partidos políticos de izquierda y sindicatos sobre todo, pero lo cierto es que no sucede así.

En todo caso, se han cumplido los plazos que habían sido fijados para finalizar la reforma laboral y ahora llegará el dinero de Europa. Si bien, se necesita una carga de ingenuidad superior a la de la bomba atómica para no darse cuenta de que esos dineros no vendrán llovidos del cielo sino a cambio de reformas estructurales antisociales impuestas por esas mismas élites europeas, tales como no coger el toro de la reforma laboral por los cuernos, o los recortes en las pensiones, entre otras que podríamos citar.