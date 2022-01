Es algo que no acabo de entender: en la gran mayoría de pueblos que visité –y tres vueltas completas al mundo en sentido Este y otras tres hacia el Oeste, por tierra, mar y aire, a pie, a caballo y a vela, dan mucho de sí–, si hay un lugar con vida es la plaza de abastos y su entorno, el centro neurálgico de la cotidianidad ciudadana, de paso, estancia y encuentro.

Sin embargo, Mieres, que dispone de un hermoso mercado, un edificio emblemático, de las pocas construcciones reseñables en un valle arrasado urbanísticamente por la fiebre hullera, es incapaz de sacar partido de uno de sus emplazamientos más valiosos.

En otros pueblos, el mercado de abastos es el motor comercial que, además, dinamiza el entorno, algo que no sucede en la capital del Caudal.

Que el edificio del mercado está desaprovechado parece evidente. En otras poblaciones se logró que la gente no sólo compre y se vaya, sino que se quede. Porque en los mercados actuales se venden alimentos y mucho más : experiencias gastronómicas, atractivos turísticos, hostelería autóctona… Y los aledaños recogen su capacidad de atracción, dando vida y actividad al entorno. Lo que el inefable Villa denominaba sinergia.

Que tantos bajos comerciales de la plaza del mercado estén cerrados es extraño, y el indicativo de que algo pasa y que no es bueno. Es un lugar amplio, desahogado, con el tráfico rodado restringido, con espacio suficiente para pasear, para asentar negocios, para ir y venir, para quedarse y disfrutar. Pero su realidad no es así, lamentablemente.

Hace tiempo que abandoné los pronósticos porque repasando mi historial no me queda otra salida que reconocer que acierto muy poco. Pero así como me parece que el futuro parque de la Mayacina es una gran oportunidad de impulso de su área de influencia, repensar nuestro mercado de abastos, y ejemplos de éxito no faltan, podría relanzar la actividad de una plaza noble que bien podría ser el bello y acogedor resumen de lo que Mieres ofrece a propios y extraños.