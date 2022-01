El covid de los políticos

Un treinta y tres con treinta y tres por ciento, me respondió con rapidez mi nieto Pelayo una vez que repasamos la contabilidad familiar de afectados por la pandemia. Y así era, Pelayo no se había equivocado. Cada una de mis dos hijas forman un vínculo familiar de cuatro personas que, unidas a las cuatro de la mía, suman esa docena a la que mi nieto hizo de inmediato el cálculo preciso. Lo que significa que somos una tercera parte (cuatro) quienes hasta la fecha continuamos en modo resistencia. Una proporción que ambos consideramos como positiva, visto cómo bajan de rápido las aguas infecciosas.

Al llegar a casa encendí la televisión para ver las noticias del mediodía, y pronto puede comprobar que el virus es un síndrome respiratorio agudo que, en el caso de los políticos (evito usar ese término tan cacareado de “clase política” por equívoco, ya que, como dice siempre mi buen amigo Higinio, clases solo hay dos), infecta de continuo su salud mental. Tras dejar a un lado las noticias relacionadas con el esperpento: lo sucedido con un deportista privilegiado como Djokovic no merece otra consideración, sobre todo cuando su abogado y su padres se refieren a él como un luchador por la libertad (sic), pasé a escuchar el contagio de casi todos los medios públicos y de una gran parte de los políticos institucionales cuando se refirieron a las palabras que había pronunciado días atrás el ministro Garzón. Dicho sea de paso, una persona en posesión de un perfil de los que tanto se echan en falta en la mayoría de nuestros dirigentes, y más cuando nos referimos a la sencillez y comedimiento.

Reconozco que no soy un experto en distinguir la frontera entre las micro y las macrogranjas, pero creo que quien no padeciera miopía partidista (por desgracia son pocas las que tiene una vista sana) no se habría sentido tan afectado, ya que opinar que las macrogranjas contaminan el suelo y el agua y ello se traduce en una peor calidad de la carne parece provenir del más elemental sentido común.

Mas lo peor vino a continuación, cuando entró en juego una nueva variante. Hay políticos a los que nos les basta con la Delta o la Ómicron y se empeñan en añadir de continuo una cepa más peligrosa aún como la DM o doble moral. Un contagio que escenificó a la perfección el ministro del ramo cuando hizo referencias a las palabras de Garzón. Su crítica intentaba no buscar un enfrentamiento directo con el ministro, pero, al mismo tiempo, no podía disimular la moderada animadversión (digámoslo en un tono suave) que le profesa como parte de una formación a la que se ve obligada a soportar por conveniencia. De inmediato, la DM hizo su aparición, dado que el ministro del ramo afeó la conducta del PP que, según su parecer, aprovechaba las palabras de Garzón para hacer campaña política. Al igual que con Djokovic, me limitaré a un sic (sin comentarios).

Según datos de la OMS tal vez pronto comience la pandemia a retirarse a sus cuarteles de invierno. Ojalá suceda así, mas por lo que se refiere a ese covid que cada día contagia más la vida pública (la mayor parte de nuestros políticos siguen padeciendo de temperaturas altas por lo que se refiere a su talante agresivo), hasta ahora no se ha encontrado ninguna vacuna que frene tanta destemplanza. No estaba mi nieto Pelayo en ese momento, pero seguro que si le hubiera preguntado, habría elevado ese treinta y tres por ciento de contagios hasta niveles muy altos.