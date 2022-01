La narrativa sanitaria

“Conversación en La Catedral” es una novela de Vargas Llosa, y en la misma, uno de sus personajes, Zavalita, se pregunta en qué momento se jodió el Perú. Cierto es que aquella novela estaba enmarcada en un clima dictatorial que, por fortuna, aquí ya no tenemos, a pesar de los nostálgicos franquistas que se sientan en el parlamento. Sin embargo, existe una total similitud entre la ola de decepción que atravesaba aquella sociedad y el no menor desaliento, cercano a la congoja en muchos casos, al que se enfrentan los ciudadanos de este país por lo que a la sanidad se refiere.

Bucear en las causas del fracaso narrativo sanitario no resulta fácil, precisamente, pero sí se puede constatar que en la mesa de las responsabilidades se sientan de una parte quienes sostienen el tablero para evitar que se caiga definitivamente: todos los trabajadores del ramo, cuya conducta resulta ejemplar por lo común y, por el contrario, los que hacen lo posible –a veces por omisión y otras por intereses variados– para que el armazón público acabe hundiéndose. Políticos de uno y otro signo, con escasas excepciones, que durante los últimos veinte o treinta años no se han atrevido a reformular el sistema sanitario, contentándose con poner parches en una estructura funcional y humana muy herida. De este modo, la involución de la sanidad continúa avanzando hacia mínimos tipo Beneficencia, mientras que los servicios privados comienzan a registrar altas entre personas con salarios medios (las otras, las que poseen ingresos más considerables, hace tiempo que abandonaron el sostén público).

Cualquier ciudadano a quien se pregunte no tendría dificultades para referir una larga lista de agravios: ausencia de contrataciones; cierre de urgencias en ambulatorios (véase los de Sama y Riaño); falta de coordinación; citas muy tardías (llevo esperando desde octubre por una consulta en el dermatólogo y me la han dado para el 5 de mayo. Y lo peor es que cuando realicé la protesta en el servicio de atención al cliente me respondieron que solo hay uno, ya que la anterior dermatóloga ya no presta sus funciones [sic]).

Al respecto, y solo por abundar en el desastre que nos ocupa, véase lo sucedido hace días con María Belarmina Menéndez Castaño, una vecina langreana de 78 años que vive en Pando, fuera del núcleo urbano, y que llevaba cinco años, desde la última trombosis grave, tomando un medicamento anticoagulante. En septiembre le interrumpieron el mismo, argumentando que no tenía derecho a la financiación. Desde entonces le habían dado una prórroga de tres meses, a la espera de un nuevo informe, que fue emitido el 5 de octubre en sentido positivo. Mas he ahí que desde esa fecha, y hasta hace unos días, el documento se dedicó a hibernar por algún recoveco sanitario. Finalmente, tuvo que ser su hijo quien se dedicara a investigar hasta dar con él y llevarlo a las autoridades correspondientes para resolver el caso. Así que la pregunta resulta obligatoria: ¿qué hubiera sucedido si esta mujer, con todas las dificultades propias –edad avanzada, residencia fuera del núcleo urbano, brecha digital...–, no hubiera tenido quien se ocupara de ella?

En ocasiones, cuando debatimos sobre un tema trascendental como este de la sanidad, he escuchado a alguien decir que si los profesionales se marchan al extranjero es porque cobran más que aquí. Si bien, no estaría de más añadir que muchas veces los motivos de ese alejamiento no son solo económicos, y que lo que se echa en falta es una planificación adecuada que haga más atractiva la profesión: mejores contratos, de larga duración….

Por cierto, no exagero si afirmo que los centros de salud de ahora se parecen mucho a los ambulatorios de hace treinta años. Hagan un cálculo sobre el número de enfermos que cada día tiene que atender un médico de familia y quizá se queden cortos. Por si no fuera suficiente con esta lectura de tintes sombríos, apareció un nuevo personaje: la pandemia. Para cerrar el libro y echarse a temblar.