Privatizaciones en el ayuntamiento de Mieres

Cuando se habla de privatizar servicios públicos uno piensa automáticamente en que esas políticas son exclusivas de gobiernos liberales, de derechas o como mucho de socialdemócratas algo incoherentes.

Pero resulta que no. Resulta que cuando un Ayuntamiento como el de Mieres, gobernado por IU, aplica la privatización al Servicio de Parques y Jardines y ahora al Servicio de Limpieza uno tiene que pellizcarse para verificar que está despierto.

Habrá quien justifique la medida aludiendo a que no es posible hacer contrataciones de personal según la normativa que el PP en su día dejó firmada desde el Gobierno central pero eso no es disculpa, no puede serlo, cuando IU lleva diez años gobernando en Mieres y disfruta de una mayoría absoluta muy amplia en el Ayuntamiento y cuando además IU y en particular Aníbal Vázquez dicen contar con un apoyo extraordinario entre la población.

Pues bien, señor Alcalde, siendo así ¿por qué no convoca a los mierenses (no es preciso hacerlo presencialmente dadas las circunstancias pandémicas) para cumplir con aquél hermoso lema de IU que decía “Rebélate” y aplica desde esa máxima las correspondientes medidas en defensa de los servicios públicos municipales en lugar de proceder a liquidarlos?

Pues yo se lo diré a nuestras lectoras y lectores: porque en el fondo no existe la suficiente convicción en el equipo de gobierno municipal ni en el propio Aníbal Vázquez para defender con uñas y dientes la continuidad de dichos servicios y especialmente porque nuestro Alcalde asume de facto que lo privado funciona mejor “que lo de la Casa”. A partir de ahí la claudicación ideológica de IU es un hecho incontestable.

¿Por qué afirmo esto? Porque la política de personal que se llevó a cabo en los últimos años así lo demuestra al permitir que cale en la población la injusta idea de que los empleados municipales son por definición ineficientes o poco laboriosos cuando lo que habría que hacer –en mi modesta opinión-– es optimizar su rendimiento exigiendo resultados en función proporcional al grado de responsabilidad de cada quien.

Si un operario no rinde será que nadie le confronta con su actitud y tampoco nadie revisa debidamente su aptitud. Esa omisión solamente puede ser achacada a quien –por los motivos que sean– incurre en dejadez o en permisividad en las tareas de supervisión, planificación, evaluación y control puesto que como bien dice el refranero “donde hay patrón no manda marinero”. Pero, como de costumbre, es más corriente mirar al dedo que a la luna y por ello estigmatizar a los trabajadores de a pie es lo fácil, lo perverso e incluso lo cobarde. Igual el problema del mal funcionamiento del Ayuntamiento está en el patrón y no en la marinería.

Así las cosas, el Alcalde y su equipo optan por privatizar y según publica LA NUEVA ESPAÑA la medida cuenta con el beneplácito y la aquiescencia de los dirigentes del movimiento vecinal (llegados a este punto también cabe preguntarse acerca de la representatividad real que ostentan dichas Asociaciones de Vecinos a fecha de hoy ya que la quiebra del movimiento vecinal mierense, otrora muy importante, daría para un artículo aparte).

Dicho todo esto, si lo que sucede es que verdaderamente en un concejo donde se vota masivamente a IU “la calle” aprueba esta medida y la población en su mayoría cree más adecuado firmar por diez años (¡toda una década!) la concesión del Servicio de Limpiezas a una empresa (sea cual sea, no ataco a ninguna firma comercial sino el concepto de privatización de servicios esenciales) es que sencillamente ya no hay entre nosotros un sentimiento y un argumentario propio de la izquierda y en pocos años la Cuenca será predominantemente un semillero de votos de la derecha y la ultraderecha.

¿Hay soluciones? La solución que yo propondría, desde la humildad y la modestia, consiste en hacer mucha pedagogía en cuanto a que la existencia de unos servicios públicos constituye un patrimonio para los mierenses y no un lastre ni una losa como parece empeñado en meternos en la cabeza el señor Alcalde.

Ahora bien, obras son amores, así que para demostrarlo es imprescindible gestionar lo público desde unos parámetros de calidad y de honestidad haciendo que funcione mejor que lo privado, probando que es más rentable en lo económico y en lo social para lo cual hay que implicar en ese reto a cada persona que trabaja en la institución local y hay que interpelar a esas personas una por una y decirles que no está en juego una opción política, la que sea, ni la reelección de tal o cual concejal sino su propio prestigio como empleados públicos, la satisfacción de prestar una atención de calidad a la ciudadanía y la certeza de que se aplicará el régimen disciplinario a quien eluda ese deber.

Y me atrevo a decir que cada trabajador del Ayuntamiento de Mieres sabría responder conscientemente a ese llamamiento dando un paso al frente desde su ámbito de competencia.

Dicho esto, quien no lo crea posible está en todo su derecho pero no puede llamarse a sí mismo de izquierdas ni mucho menos presentarse a unas elecciones por unas siglas como las de IU porque esas siglas tienen una historia, un prestigio, una esencia y en sus ideales y ADN nunca jamás estuvo la privatización.

En todo caso, si la sociedad mierense no expresa su rechazo a esta medida solo resta hacer mías las palabras de Julio Anguita cuando decía: “Amado Pueblo, tenéis lo que os merecéis”.