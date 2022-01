Charlas con Maruchi.

La última vez que se puso frente a un cajero automático acabó dando la vuelta para regresar a casa con la cartera vacía. Porque viene de una época en que los tratos se hacían con las personas, no con máquinas, y en asuntos de dinero, con más motivo. En el banco te conocían, te saludaban y eras atendido personal y discretamente.

En la actualidad, sustituidos los despachos por puestos abiertos, a la vista y oído de los presentes, todo depende del ordenador, de lo que salga en una pantalla.

Para la generación cien por cien analógica, la actual dependencia de las máquinas resulta incomprensible. Si a sus inmediatos descendientes, los que llegamos a la era digital ya entraditos en años, este abuso de la despersonalización no nos es fácil, nada tiene de extraño que la actual hiperdigitalización de la vida suponga una barrera infranqueable para los más mayores.

No es aceptable que un anciano necesite asistencia para algo tan simple como sacar un dinerillo de la cuenta o pagar un recibo. Y no porque esté chocho sino debido a las dificultades que le hemos puesto.

Pero no es cosa exclusiva de la banca, qué va. Porque a esta moda de hacer la vida imposible a los viejos también se están sumando las administraciones públicas, y en algunas instancias ya no es posible efectuar el trámite preciso si no es a través de internet.

A ver cómo pretenden que Maruchi solucione su problema por vía telemática si en su vida se sentó delante de un ordenador y su teléfono sólo tiene teclas para marcar.

¿Y si se va la luz? ¿Y si internet se bloquea? ¿Y si la computadora deja de funcionar? Entonces, ¿qué? Son preguntas que hace Maruchi, y que deberíamos hacernos todos.

Las preguntas de una generación que también se cuestionó, y supo resolver, el modo de actuar para ser capaces de sobrevivir en circunstancias muy adversas, para poder cocinar sin electricidad, calentarse sin gas y, en definitiva, salir adelante por sus propios medios.