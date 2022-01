Mira hacia arriba

En alguna ocasión, y en este mismo medio, me he referido a que la vida es un continuum de historias que nos van llevando de unas a otras. De modo que para no variar, las lecturas recientes de algunos colaboradores de este diario, tanto de la cuenca del Nalón como del Caudal, sobre las dificultades que, sobre todo, sufren o sufrimos –da lo mismo– las personas mayores al tratar con las administraciones y con los bancos, me hizo recordar de inmediato una película estrenada en Neftlix y que lleva por título “No mires arriba” (lo contrario del encabezamiento de esta columna).

La cinta a la que me refiero es una terrorífica y contundente sátira de nuestra realidad, que en modo comedia (el humor es siempre un arma devastadora) refleja ejemplarmente, desde distintas y múltiples perspectivas, el armario humano, las reacciones particulares cuando se trata de hacer frente a acontecimientos que se escapan del imaginario común, si bien, todos sabemos que la sangre de cada cual se licúa a distintas temperaturas. Esta diferencia térmica ocasiona reacciones diferentes, como en la película, divididas entre quienes intentaron alertar del gravísimo peligro que se acercaba: un cometa de varios kilómetros de diámetro que podría impactar contra el Planeta destruyéndolo (en la escalofriante ficción así sucedió), y los que escudados en una red de intereses y de egoísmos, sobre todo una gran mayoría de medios de comunicación, se limitaban a bombardear a la población con mensajes que endulzaban la realidad o incluso la negaban. En todo caso, se trataba de evitar esa mirada hacia arriba, o, por decirlo de otro modo, hacia el corazón del problema. Si preguntáramos a cualquier persona de edad avanzada, le resultaría sencillo enumerar un listado de agravios a causa de su relación con las administraciones. Catálogo que se ampliaría en los casos de los bancos. Si la edad ya es por sí misma un obstáculo natural, las dificultades aumentan cuando se trata de lidiar con las nuevas tecnologías, algo que, con el incesante cierre de oficinas (más de la mitad de los municipios se han quedado sin sucursales bancarias), se ha vuelto una obligación para los más mayores, y no solo en las áreas rurales, sino también urbanas. Desaparecida casi por completo la atención humana, debemos encomendar nuestros dineros a Internet, cuando solo uno de cada cuatro personas de más de 74 años usa la red a diario. (Para los amantes de las estadísticas hay que recordar que la brecha digital alcanza a casi la mitad de los habitantes del mundo: alrededor de 3600 millones de personas no tienen acceso a la red). Tal parece que no haya muchos motivos para el optimismo, tanto en estos casos como en otros en donde se nos está convirtiendo en sujetos pasivos, deshumanizado nuestras conciencias y consiguiendo así que no levantemos la mirada del suelo. Hay quienes prefieren echar la culpa a la condición humana, ya se sabe: somos egoístas, insolidarios, qué puede esperarse de los que solo se preocupan por su bienestar personal, aun a costa de lo que sea. . Sin embargo, y puesto que del sistema solar hablamos, creo que sería más conveniente responsabilizar a los distintos niveles económicos de las galaxias, pues mientras un 10% de la población tiene casi el 80% de la riqueza mundial, la proporción que pertenece a los más pobres llega solo al 2%. Así que no es de extrañar que los más ricos concentren sus esfuerzos en impedir que consigamos mirar hacia arriba. Ese lugar privilegiado les corresponde solo a los multimillonarios, como demostró recientemente el magnate Jeff Bezos en un paseo por el espacio con su propio cohete (sic). Mientras tanto, el resto de los mortales debemos conformarnos con ir achicando la vista de ventanilla en ventanilla. No sea que padezcamos mal de altura.