Escobas, dineros y frentes amplios

Este año se cumplen cuatro sin Mariano Rajoy en el Gobierno del Estado. La moción de censura conseguía los votos necesarios a pesar de que un año antes el Partido Socialista se desmarcaba de la idea de Unidas Podemos de articular una mayoría alternativa al Partido Popular bajo la premisa de que “los números no daban”.

Unidas Podemos antepuso terminar con la austeridad y la corrupción que representaba aquel gobierno por encima de todas las cosas. Desde entonces han sucedido muchas cosas, y aun a pesar de que una pandemia ha puesto de relevancia la importancia de tener un Estado garantista fuerte como única posibilidad de enfrentar situaciones extremas que nos afectan a todos, la austeridad sigue dejando su impronta en las políticas públicas que más afectan a la ciudadanía.

Lo hemos visto en Mieres en las últimas semanas, donde incluso el gobierno de IU ha recurrido a la privatización de los servicios de jardinería y limpieza en lo que supone una decisión tan sorprendente como decepcionante, no solo para Podemos, sino que seguro que para buena parte de los mierenses. Y es que no resulta sencillo entender cómo un gobierno como el que encabeza a Aníbal Vázquez, que no ha dejado de sumar apoyos desde su irrupción en la política municipal, es capaz de renunciar a uno de sus principios ideológicos más elementales como es la apuesta por el empleo público y la gestión directa de los servicios públicos al margen de los intereses lucrativos de terceros mediante el erario público municipal.

Resultaría muy sencillo caer en la crítica fácil y denunciar vehementemente esta decisión mientras nos golpeamos en el pecho autoproclamándonos como verdadera izquierda tal y como hace el PSOE cuando está en la oposición, aunque no dude en posicionarse junto con la derecha a la hora de defender las macrogranjas que ahogan a nuestros ganaderos, si electoralmente creen que puede ser rentable, o pongan todas las trabas habidas y por haber para evitar cumplir su compromiso de derogar la reforma laboral desde el gobierno.

No lo haré. Y no porque compartamos la decisión de privatizar los servicios de jardinería y limpieza, sino porque soy consciente de que entre todas las cosas que han cambiado en estos casi cuatro años que han pasado desde la moción de censura, no se encuentran las reglas de gasto, los objetivos de déficit o las tasas de reposición que constriñen la acción municipal y hacen que todos los caminos conduzcan al mismo lugar: la privatización. Porque desalojamos a Mariano Rajoy, pero no al sesgo ideológico de sus políticas de austeridad que aún perduran en unas normas que, para cambiarlas, no basta con los 35 diputados de Unidas Podemos en el Congreso y con las que los 120 diputados del PSOE se encuentran demasiado cómodos.

Y es que estas medidas son especialmente lesivas para Ayuntamientos como el de Mieres que vienen sufriendo desde hace décadas una sangría demográfica que repercute directamente en su recaudación fiscal y, por ende, en la capacidad de financiar los necesarios servicios públicos. La pescadilla que se muerde la cola, pues cuando un Ayuntamiento como el de Mieres, que ha perdido más de un 15% de su población en la última década, y más de un 25% desde el año 2000, está perdiendo gran parte de su recaudación fiscal, y con ella pierde capacidad de financiación para prestar servicios básicos como la recogida de basuras, la limpieza o el mantenimiento de los espacios verdes, el éxodo se incrementa y los problemas para asumir el mantenimiento de los servicios públicos crece.

Así pues, resulta pertinente una crítica a la renuncia ideológica que supone que un gobierno como el de IU en Mieres termine recurriendo a la privatización para poder prestar servicios como los que acaban de salir a licitación, pero no debemos perder de vista que la crítica de fondo debe centrarse en las medidas establecidas por la derecha a nivel nacional, que aún hoy perduran.

Durante los últimos años, en el marco del debate sobre el modelo de financiación autonómica, se ha puesto de manifiesto por parte de diferentes presidentes de comunidades autónomas entre los que se encuentran los dos últimos presidentes asturianos, que los criterios demográficos deben ser tenidos en cuenta a la hora de decidir cómo aplicamos el principio de solidaridad entre comunidades autónomas.

Quizá sea hora de abrir el debate sobre la financiación municipal y poner de manifiesto que el argumento demográfico resulta clave a la hora de aplicar medidas como el reparto de déficit o la tasa de reposición, permitiendo mayor holgura a los ayuntamientos sometidos a caídas demográficas acusadas. Para ello, no me cabe ninguna duda de la importancia del ciclo electoral venidero, donde la figura de Yolanda Díaz emerge como aglutinadora entre quienes creemos en un Estado garantista capaz de prestar servicios públicos de calidad desde cada institución democrática. El cambio en la dirección en Podemos Asturies es el primer síntoma de este cambio, donde Sofía Castañón apuesta de manera decidida por fortalecer el espacio de Unidas Podemos en Asturies, subsanando la anomalía que representa la relación fría e, incluso, en ocasiones hostil que Podemos e Izquierda Unida han tenido desde el surgimiento de nuestra formación en nuestra tierra.

La senda del Frente Amplio está abierta, es necesario ahora recorrerla desde cada concejo con generosidad y ambición, porque es posible recuperar el segundo diputado en el Congreso para Unidas Podemos siempre y cuando seamos capaces de dejar a un lado los agravios pasados y establecer agendas compartidas de trabajo entre organizaciones que compartimos mucho más de lo que nos separa. En ese sentido, quienes ocupan las direcciones locales de IU y Podemos en Mieres tienen la primera tarea por delante; comenzar a cerrar viejas heridas y construir desde la base municipal el impulso necesario para que la defensa de las clases populares llegue a la presidencia del país y permee desde ahí a todas y cada una de las instituciones democráticas de nuestro país.