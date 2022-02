Hace ya años que el mundo digital colonizó nuestras vidas. Y desde entonces su avance ha resultado imparable. Tanto, que al día de hoy si no dispones, y manejas con soltura un ordenador y un móvil inteligente, te has convertido poco menos que un Robinson Crusoe moderno, amén de analfabeto digital, y te vas quedando en pañales si no puedes seguir el ritmo de los cambios y novedades que cada día van surgiendo. Pues lo que hoy resulta lo “ultimo de lo último” en una semana queda ya anticuado.

Así que los que llegaron un tanto “maduros”, me apunto, vamos tirando malamente, básicamente para lo más útil y necesario. Ciertamente con nula envidia a los que dedican parte de su tiempo a guasapear con temas intrascendentes y gilipolleces al uso. Que te los encuentras a todas horas y en cualquier lugar. Nada que objetar, que disfruten con ello, pero a lo que voy, pues el problema viene dado porque muchísimas personas son incapaces de utilizar una tecnología que a estas alturas ya resulta obligatoria en todos los ámbitos, necesitando ayuda puntual de familiares o conocidos. Simples ejemplos pueden ser la Administración en todos sus departamentos, pero lo que más nos repatea son las entidades bancarias, que además de guardar nuestros euritos se han conchabado- –todas– para cobrar intereses abusivos por todo, además en alguno de los casos con trato rayando en lo despectivo, e imponiendo lo de “hágalo usted mismo todo”, cosa esta que muchos no saben hacer, pues resulta obvio decir que con cierta edad la comprensión de diversas cosas disminuye. Así que celebro que esté en marcha una Asociación nacional promovida por un médico jubilado valenciano bajo el lema “mayores, pero no idiotas” para luchar contra los abusos de las entidades bancarias, y que ya lleva 400.000 adhesiones. Son varias las veces que desde estas páginas expuse los continuos atropellos de los bancos, pero agua en una cesta, así que espero que esta iniciativa nacional llegue a buen puerto y metan en cintura a estos filibusteros del dinero.