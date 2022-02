Cuestión de Estado

Esta última semana he salido a la calle, una vez más, con el radar bien engrasado, presto a recoger cualquier comentario o noticia que me sirviera para ponerme delante del ordenador y ensanchar los límites de mi imaginación. Debatir quién llego primero, si la realidad o la ficción, siempre me ha parecido una disquisición inútil, pues ambas son complementarias en muchos casos. Además, ¿acaso los aspectos más complejos de la realidad no están articulados y sostenidos por algún tipo de ficción?: mitos, religiones, sistemas filosóficos…

Y pronto me he dado cuenta de que había dos temas que, aun siendo bien dispares, o precisamente por ello, captaban la atención de la ciudadanía (o al menos de las personas que frecuento, o que sin tener mucha relación con ellas estaban prestas a confesar en público –sobre todo en bares– sus preocupaciones). De una parte, la reforma laboral palpitaba en el ambiente, dividido entre quienes defendían con mayor o menor entusiasmo la bondad de un cambio normativo que, para otros (yo estaría más cerca de estos últimos), solo representaba un cambio de cromos. Merecería una columna sola este juicio de un mero retoque cosmético, de modo que prefiero dejarlo para otra ocasión. En todo caso, he escuchado con cierta reiteración la frase de “siempre es bueno un pasito adelante; vale más esto que lo que había…”, y así. Un mensaje consolador, sin duda alguna, pero que al mismo tiempo deja abiertas muchas costillas. A modo de ejemplo: ¿Desde cuándo los pasitos adelante son buenos cuando quienes comenzaron la reforma habían prometido no un pasito sino kilómetros y kilómetros de viaje que dejaran atrás, y de una vez para siempre, la anterior reforma? Sin intención de hurgar en la herida bastaría con referirse a dos aspectos: los cambios que no hubo (incluso en algunos casos la situación empeoró para el trabajador) y, como colofón, la satisfacción de la patronal por el resultado final (sic, una vez más). El otro asunto, que se acabó convirtiendo en la estrella mayor de la semana, fue sin duda lo acontecido en el Benidorm Fest para elegir la canción que represente a nuestro país en Eurovisión. Ello daría por si solo para una novela de ciencia ficción, pero también ha servido para desnudar el armario de nuestras pulsiones más íntimas. Se cruzaron multitud de mensajes de apoyo a unas y a otras participantes; los medios de comunicación aprovecharon para engordar su audiencia; y hasta algún seguidor se acostó aquella noche con la decepción pintada en sus ojeras al conocerse el resultado final. Estábamos, pues, ante una cuestión de estado que llegó a eclipsar al resto de las noticias, incluidas, cómo no, las distintas vicisitudes por las que atravesaba la reforma laboral. Y es que, como alguien dijo una vez, “nosotros somos distintos”. Y a fe que no perdemos ocasión de demostrarlo. Por si faltara algo para confirmar nuestra innata afición a la estupidez, algunos políticos se encargan de hacerlo bien visible, hasta el punto de que parece ser que el tema podría llegar hasta el Congreso: que si las votaciones estuvieron amañadas, que si se favoreció a no sé quién en función de no sé qué intereses… Las reacciones de algunos de nuestros representantes no tienen desperdicio, y por sí solas servirían para añadir varios capítulos a esta narrativa de ciencia ficción que nos ocupa. Somos distintos, y bien distintos, claro. Así nos sigue luciendo el escaso pelo que no queda en la mollera.