“En qué momento se había jodido el Perú”, se pregunta Zavalita en el arranque de “Conversación en La Catedral”, de Vargas Llosa.

En qué momento nos echamos a perder me pregunto yo cada vez que soy testigo de una muestra de grosería. Porque, por más que lo intento, no logro restar importancia a la descomunal falta de educación que nos asola. Y no recuerdo que hayamos sido siempre así. Nuestros abuelos, con inferiores recursos culturales y educativos, sabían comportarse y se relacionaban con respeto y amabilidad. Buenos días, por favor, gracias, de nada… eran términos de uso habitual, cuando se cedía el paso a las señoras, se ayudaba a los ancianos y se trataba a los padres con la debida consideración.

Sin embargo, el desarrollo económico, científico y técnico experimentado a partir de la segunda mitad del siglo XX vino acompañado del desagradable efecto secundario de la pérdida de los modales. Y en España, la llegada extremadamente tardía de la democracia propició la demolición de la cultura de la buena educación, como si de un residuo indeseado del régimen franquista se tratara, haciendo parecer que la urbanidad es incompatible con la libertad.

Hoy llevamos en las manos una tecnología inimaginable hace medio siglo, unos aparatos que, si queremos, en cuestión de segundos ponen a nuestra disposición todo el conocimiento humano y, sin embargo, nos comportamos como las acémilas, unos garrulos modernos, pero garrulos al fin y al cabo, que echamos a perder los esfuerzos por mejorar de las generaciones precedentes.

No entiendo la descortesía de esa mujer incapaz de pedir por favor una barra de pan ni de dar las gracias cuando la paciente trabajadora se la entrega. ¿En qué momento decidió ignorar lo aprendido en casa y la escuela para transformarse en una burra parda? Y como este, multitud de ejemplos diarios, reflejo de una sociedad que ya no se respeta a sí misma.

Lo siento, pero me niego. Es posible que me haya quedado anticuado, pero no estoy dispuesto a contribuir a nuestra degradación.