Ideas para respaldar la tonada, un año más...

Recordando, una vez más, muchos temas que es necesario poner en práctica y que pasa el tiempo y con los que no se encuentra el respaldo para llevarlos a cabo, muchas veces me pregunto, ¿Estaré equivocado? Pero a quienes les presento las ideas no me dicen ni sí, ni no. Por tanto, yo sigo trabajando para ver si doy con la tecla adecuada y que suene a gusto de la mayoría el sonido de esa tecla. Sé que a gusto de todos es imposible, pero no por ello dejo de intentarlo. Y como siempre oí muchas veces en mi entorno: si hay que insistir se insiste. Pues en ello estoy.

Y como hay una frase muy nuestra, que siempre oí en mi entorno: “Si hay que aneciar, se anecia”. Seguro que algunos, al leer el título del artículo, ya se han hecho una composición de lugar del balance del año 2021 de la tonada asturiana, porque son muchos años con el mismo recorrido. En Asturias, el legado heredado de nuestros ancestros se pierde por tanto debate, tanta crítica destructiva, y tanta falta de praxis y trabajo, y en tantas ganas de querer cambiar la tonada asturiana. Si nos salimos de lo fijado y heredado, eso ya no es toná; podrá ser canción asturiana, pero no toná. Me sigo reiterando, lo sé, pero hasta que sea una realidad lo seguiré haciendo como hasta ahora, en todos los lugares y ocasiones que me es posible. Manteniendo la máxima intensidad como hace ya más de dos décadas cuando se presentó el proyecto a las Administraciones correspondientes y se dio a conocer públicamente, a través de todos los medios de comunicación. Me estoy refiriendo el Museo de la Canción Asturiana, un espacio vivo, como motor de la canción asturiana, un gran instrumento potente, que hace fuerza en la tradición musical de un pueblo con apreciadas raíces en España y en América del Sur. Los medios de comunicación hablan de los concursos, y los patrocinan, en cuanto a su difusión en prensa escrita y solo cuentan lo que se realiza. Pero no hacen un análisis de los cantantes y/o de la organización, como por ejemplo ocurre con otras actividades artísticas, lo que puede generar debate y corrientes de opinión que personalmente, yo creo que sería bueno para la tonada asturiana. En el momento actual, y años atrás, visto desde las noticias que dan los medios de comunicación, parece que todo está perfecto en este género y yo opino que es todo lo contrario, no avanzamos y desgraciadamente la actualidad lo certifica. Sería necesario un crítico de Tonada objetivo, pues sus opiniones pueden tener un papel muy importante a la hora de descifrar el mensaje que nos quieren transmitir las canciones y los intérpretes. Además, nos ayudaría a entender qué es el cante y por qué es importante para nuestras vidas y sus aportaciones enriquecerían nuestra tonada asturiana. Sin darle ningún giro a la toná, sino para desarrollarla y hacerla cada día más universal. Son muchos los intérpretes, que dicen públicamente, que abandonan su participación en los concursos. Siendo este el caldo de cultivo de la toná, no sé cómo podremos seguir avanzando. Personalmente, pienso que es necesario hacer unas jornadas de encuentro entre los intérpretes que actualmente participan en los concursos y entre todos buscar una solución, o varias ideas, por donde puede seguir caminando la toná en estos momentos, pero nunca dejarla caer o en el olvido, ya que es el canto que nos identifica como región. Dentro de la música tradicional, el género que sin duda eclipsa a los demás es la tonada asturiana, cuyo sonido es reconocible como asturianos en toda España. La tonada asturiana cantada es quizá la máxima manifestación del folclore asturiano. Los encuentros que propongo pretenden ser un escaparate y una plataforma de formación y promoción para los jóvenes y valores actuales, y a la vez una invitación a realizar todo el esfuerzo imaginable y posible para seguir creciendo cada día. La música es un buen medio para potenciar las características positivas de la personalidad de cada uno: fomenta la extraversión, el compañerismo, la sensibilidad musical, la estabilidad emocional en el escenario y la inteligencia al interpretar una obra musical. La relación con la música puede contribuir a que los intérpretes sean capaces de ver su propia personalidad desde el punto de vista de los demás. Otro de los objetivos en torno a estos encuentros, es entrar en contacto con la mayor cantidad posible de instituciones locales y con las tradiciones musicales de la zona, siendo deseable que a su vez se organizara algún acto al que nosotros nos sumariamos para logra el mayor éxito posible. Se suelen decir que la capacidad de disfrutar en profundidad de su belleza es pura cuestión de madurez, de años. Y a lo que a los jóvenes hoy no les gusta, mañana puede calarles. Sinceramente creo que hay que cambiar esa tendencia por que, con esa idea la toná solo será el canté de los jubilados. Pero el problema se agrava si lo que desaparece es el mensaje de la canción y su vigencia entre los habitantes de los pueblos de todas las edades. El gusto por la tonada asturiana está todavía vivo en varios concejos, pero en otros muchos lugares de Asturias es bastante residual. Sería espectacular y supondría de un gran avance que bares, chigres y asociaciones de distintas localidades de Asturias, aunque fuera una vez al mes, le dieran un pequeño espacio de tiempo para poder cantar o aportar sus ideas tradicionales a los seguidores de la toná y los cantantes más “profesionales”. De los concursos didácticos les escribiré en otro momento y comentaré mis ideas al respecto. Así como de las obligaciones de los jurados. Mientras tanto sigamos cuidando los concursos. Gracias a los concursos los cantantes han tenido las oportunidades esenciales que necesitan: darse a conocer, depurar su oficio actuando en público, contrastar estilos, ampliar repertorio y someterse al veredicto de los aficionados y jurados. Sin los concursos, es posible que la tonada asturiana entre en una mayor decadencia, aunque a día de hoy, la participación no es muy importante en cuanto a voces jóvenes. Agradecer a los organizadores de los concursos su trabajo para que seguir manteniendo la toná para que el beneficio revierta en la comunidad, y a la vez se consiga la conservación de una herencia de valor incalculable para ponerla al alcance de todos a fin de que disfruten y, a su vez, puedan transmitirla. Y hacer que permanezca viva y vibrante esa voz inmemorial. E insisto en que en el marco de la música tradicional, el género que sin duda se impone a los demás es la tonada asturiana. Quiero finalizar una vez más lamentando la poca disposición de las instituciones privadas y, en parte, de la públicas, para el desarrollo y fomento de la tonada. Y me sabe mal que este rechazo se más propio de quienes tienen la obligación de defenderla y proyectarla, en función del cargo que desempeñan, puesto que el pueblo llano nunca renunció a sus tradiciones, a pesar de que estas sufren etapas de olvido que nunca, afortunadamente, consiguieron apagar su llama. Y es que las cosas no pierden su verdadero valor, aunque tratemos de olvidarlas, porque lo que es realmente valioso, para un pueblo siempre perdurará. Quienes creemos en la música popular asturiana y la amamos estamos de enhorabuena cada vez que constatamos, aunque sea paso a paso, que lentamente va desapareciendo esa especie de “vergüenza” que muchos sienten cuando se habla de nuestra cultura tradicional. Somos muchos los que pensamos que nuestra cultura en general, y la tonada en particular, merece una atención mucho mayor y debe ir acompañada de una política de actuaciones concretas y programadas por las instituciones y con una memoria anual con el avance o retroceso realizado y cosas a corregir. En caso contrario, seguiremos anclados en el inmovilismo un año más y contribuyendo al olvido de la herencia musical recibida. La historia musical de una región, en este caso de la toná, no la debe determinar un gobierno puntual, sino el propio pueblo. Sigo pensando que es necesaria la realización de un congreso sobre la tonada donde se estableciesen las bases para caminar hacia el futuro. Hay que encontrar la fórmula de retroalimentación para salvar el riesgo de que la tonada se mantenga única y exclusivamente gracias al esfuerzo de unos pocos entusiastas.