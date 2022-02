A Marcelino Fernández

Me cuesta expresar estas palabras. Me entero de tu fallecimiento (Marcelino Fernández) y con gran angustia y tristeza hago un recorrido por todas las obras que hiciste a lo largo de tu vida, que son innumerables, pero con un solo fin: el beneficio de los vecinos, no solo de La Casona, si no de todos sus alrededores. Me acuerdo cuando se decidió hacer el monumento a los caídos en la Guerra y la posguerra de los concejos de Mieres y Langreo en La Tejera, fueron meses de mucho trabajo pero llegamos a su fin, lo habíamos conseguido y todos agradecidos por el trabajo.

Hoy aun no nos damos cuenta de tu ausencia, mas según vayan pasando los días, veremos tu falta en cada rincón de este desarreglado, y diremos “si estuviera Marcelino, esto no estaría así”. Como siempre habrá cosas que mejorar, tu recuerdo será permanente. Emprendes un viaje que todos haremos en un momento de la vida, pero quiero darte las gracias en nombre de todos los vecinos y en el mío propio, por ser esa persona que tanta generosidad desprendía sin pedir nada a cambio. Gracias Marcelino.