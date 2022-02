El salario mínimo de 1000 euros

Sabido es que las máscaras forman parte de la cultura humana desde hace siglos. Su utilización ha sido muy variada dependiendo de los distintos momentos, pero, en todo caso, han servido siempre para ocultar una parte del rostro.

La reciente reforma laboral, sustentada en tres patas diferentes, trajo, como es lógico, todo tipo de comentarios sobre cada uno de sus principales actores. Así el Gobierno fue alabado por sus aciertos, o motejado por su escasa valentía, según quien opinara, y lo mismo sucedió en cuanto a los sindicatos: desde firmes defensores de los derechos de los trabajadores, hasta cambio de cromos o incluso juego de trileros, de todo se escuchó. Y, como correspondía, no faltó la dialéctica en torno a la patronal que, en esta ocasión, agregó su firma al documento final de la reforma.

Sobre este tercer apoyo se vertieron también abundantes opiniones, favorables en bastantes casos, pues tal parecía que su gesto solidario con el resto de los actores significaba un paso adelante en su compromiso para luchar contra la desigualdad laboral y, al mismo tiempo, un intento por echar aceite en los engranajes democráticos. Más como era también lógico, no faltaron recelos y críticas a su actitud, basadas en que los milagros no forman parte del pan de cada día y que, en todo caso, su asentimiento derivaba de la necesidad de contentar a Bruselas, una vez que había exigido a nuestro país una reforma laboral como condición necesaria para gestionar los nuevos fondos europeos. No hace falta señalar que los mismos son un bocado sumamente apetecible para la patronal. Basta con acceder, entre otros, a un reciente informe de la CEOE en el que se urgía a acelerar la ejecución de esa lluvia de millones (140.000 si las noticias al respecto son ciertas).

Parafraseando a Séneca: “Nadie puede llevar la máscara durante mucho tiempo”, he aquí que poco después esa misma patronal (ojo: recalco una vez más que hay algunos empresarios que no transitan por esas aguas turbulentas) rechaza la subida del salario mínimo a 1000 euros. Las razones que esgrimen son tan viejas como el mundo y como ellos mismos, dado que sus argumentos se repiten hasta la saciedad desde que la codicia y el lucro ganancial se convirtieron en el mejor ejemplo a imitar. Así que cualquiera hubiera acertado a la primera, sin necesidad siquiera de escucharlas, las motivaciones en las que basan su negativa a elevar a 1000 euros el salario mínimo: un grave perjuicio para el empleo; un ataque a la lógica de los mercados… y, como es también natural, no faltó la crítica de que esta subida está más justificada por razones políticas que por otras puramente económicas.

Lo cierto es que la medida va a afectar, y eso es lo más importante, a casi dos millones de trabajadores. Los colectivos más beneficiados son los jóvenes, empleadas del hogar y sectores muy castigados por la pandemia, como el campo, la hostelería y el comercio. Y en general a pymes y autónomos. Con lo cual, y dado que hasta ahora el salario mínimo era de 965 euros, tal parece que no haya muchos motivos para invocar la llegada del Apocalipsis.

En esta sociedad del espectáculo la identidad se ha convertido en una mera ficción, de modo que el ritual de las máscaras (ocultarse detrás de las mismas) deviene en una práctica constante. A veces se consigue ese encubrimiento, y otras no. Pero también en ocasiones, y como le sucedió a la CEOE, la máscara se cae al suelo muy pronto, desvelando así el verdadero rostro de los actores.