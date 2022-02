Carta a Alejandro Villa sobre la cooficialidad

El otro día, la casualidad hizo que leyera un artículo que estaba firmado por un hombre del que soy familia, pero al que no tengo el gusto de conocer personalmente. Me sorprendió bastante lo que un defensor de las libertades, que además es buen conocedor de nuestra historia, tenía que decir al respecto de la cooficialidad. Me gustaría responderle desde el más profundo respeto y explicarle por qué (en mi modo de ver las cosas) se equivoca en sus conclusiones en un tema como la estandarización, que es evidente que está siendo también mal entendido por muchas personas en general, lo que provoca controversias.

Sí, yo defiendo la cooficialidad y lo hago amparándome en la igualdad de derechos que proclama la Constitución, que no se está cumpliendo aquí. Hablaríamos por tanto de inconstitucionalidad. Llevo desde que nací siendo una ciudadana de segunda en el aspecto lingüístico, además de soportando entrecomillaciones y burlas de todo tipo simplemente por usar las palabras de mi entorno. Y es que la diglosia que nos rodea es algo indiscutible. Nuestro pueblo tiene dignidad y se merece el mismo respeto que todos los demás. Pero pasemos al tema de la estandarización, que es uno de los pilares sobre los que giraba el artículo de Alejandro. Una frase textual suya era “no pretendan uniformarnos a todos”. Nada más lejos de la realidad: no es este el objetivo de la cooficialidad. Me explico. El proceso de estandarización que aquí nos ocupa sigue la misma dinámica que el de cualquier otra lengua, es decir, todas las lenguas del mundo tienen variantes (coincidimos los dos en que esto es riqueza cultural) y poseen también un estándar a la hora de escribir que no afecta en ningún modo a estas variedades a la hora de hablar. Es como cuando alguien que habla castellano, tiene que poner en un papel oficial que está divorciado, aunque él en su día a día utilice “divorciao”. En nuestro caso sería exactamente igual. Que alguien ponga en la nota de la compra “fabas” no va a tener aparejado que automáticamente aparezca un censor y obligue a esa persona a escribir “fabes” porque lo dice el estándar. Es una nota de la compra, no un documento oficial. El objetivo de la cooficialidad es precisamente que quien lleva toda la vida diciendo “garabatu” al igual que el que lo llame “angazu” lo pueda seguir haciendo. En resumen, el estándar sólo sería obligatorio en documentos oficiales, en caso de querer redactarlos en asturiano, cosa que sería totalmente voluntaria. En clase de asturiano se estudian las variantes, y cada zona puede (y debe) ahondar en la propia. Si seguimos como hasta ahora, la tendencia de nuestra llingua sería seguir caminando hacia la muerte y la desaparición. Ya se está dando el fenómeno de gente que afirma que hay palabras que son inventadas, por el mero hecho de que están en desuso y ellos nunca las oyeron. Las cosas se salvan y protegen normativizándolas y dándoles entidad, no dejándolas morir. Un gran conocedor de la historia como eres, sabes que la forma más fácil de dominar a un pueblo y hacerlo manejable, es despojándolo de su identidad. Haciéndolo pequeño. Esto, por desgracia, me suena mucho. No hay más que comparar nuestra situación, por ejemplo económica, con la de otros vecinos que sí apostaron fuerte y sin complejos por sus señas identitarias. Acabo con un pequeño fragmento de un poema jocoso que Alejandro Allande, abuelo tuyo, tatarabuelo mío, le escribió a su mujer: “Apúrrite p'allá Tomasa, qu'ocupes tola mesa, paeces una pavesa de lo arrellená que tas...”. A ver si conseguimos que las futuras generaciones puedan comprender estas palabras y elegir libremente en igualdad de condiciones en qué lengua, castellano o asturiano, quieren construir su vida. Esto sólo con la cooficialidad sería posible. Saludos, Alejandro.