Reconocimiento y respeto

Hagamos un ejercicio de imaginación y pensemos qué ocurriría si de repente se desconectaran todas las centrales térmicas de carbón del mundo. En la actualidad, un tercio de la energía producida en el planeta proviene de las centrales térmicas de carbón. Con este dato podemos afirmar que asistiríamos a un caos energético mundial de incalculables consecuencias. Por ello, se necesita una transición ordenada, sosegada, escalonada y justa; algo que, por cierto, no se está produciendo en nuestro país.

España, a nivel global, es responsable de una parte insignificante de la problemática medioambiental que acarrea la quema de carbón para producir electricidad; sin embargo, parece que somos el principal causante del cambio climático y cerramos casi la totalidad de nuestras centrales de carbón de manera prematura y desordenada; sin ofrecer previamente alternativas a los trabajadores y a los territorios. La transición justa es, por tanto, un verdadero fiasco.

Muchas comarcas españolas albergaron actividad minera y centrales térmicas de carbón que proporcionaron energía eléctrica a todo el país. Miles de trabajadores nos dedicamos a extraer el carbón de la tierra y a operar esas centrales térmicas. Exigimos “respeto y reconocimiento”, que se ponga en valor nuestra aportación al progreso y al bienestar general. No toleramos ni burlas ni mofas.

Señores de Iberdrola, dejen de ensuciar la imagen de esta gran empresa, dejen de faltar al respeto a todas las comarcas y a sus trabajadores, que tantos beneficios económicos les aportamos. Para venderse como empresa verde no es necesario recurrir al menosprecio y al ridículo. Señor Carlos Fernández Guerra (Community manager de Iberdrola), tenga un poco de vergüenza y no justifique su salario faltando al respeto a profesionales que aportamos a la sociedad en general y a Iberdrola en particular mucho más valor del que usted cree que aportan, que es nulo. Sus vídeos en redes sociales ni son de interés ni son de utilidad; por muchos seguidores que haya tenido usted en su anterior trabajo en la Policía Nacional.

A la Dirección de Iberdrola les pido que no permitan más burlas, que se ocupen de limpiar la imagen que se está dando de esta gran empresa. Dediquen sus esfuerzos y recursos a ofrecer alternativas para los territorios con centrales térmicas en cierre. Hagan que esta transición sea justa de verdad y no conviertan estos emplazamientos en cementerios industriales.