Hay que ganar el futuro

En Castilla y León se ha detectado un nuevo foco de gripe aviar H5N1 en una explotación de gallinas ponedoras en jaula en Íscar (Valladolid). Este hecho ha obligado a sacrificar 133.750 animales (130.000 gallinas) y a mantener la vigilancia en otras 32 granjas con más de un millón de aves en total. No es el primer caso, ya que en la localidad segoviana de Fuenterrebollo, en enero pasado, se han sacrificado casi 19.000 pavos.

Sobre lo anterior, la gripe aviar, y más, trata el libro de Rob Wallace, biólogo ecologista e investigador en la Universidad de Minnesota, publicado en el año 2016 con el título “Grandes granjas, grandes gripes”, que ahora se traduce y se publica en nuestro país.

En el libro, el autor se manifiesta contra el tráfico de animales que las multinacionales ejercen impunemente, sin importarles el precio que se cobran en vidas humanas con el objetivo, no de alimentar a las poblaciones, sino de amasar grandes fortunas en detrimento del medio ambiente, que modifican a su antojo por la ambición del dinero.

Se responsabiliza, sin tapujos, a la agroindustria de acuerdo con el sistema neoliberal salvaje que nos domina y por el cual sufrimos las epidemias padecidas hasta el momento, poniéndonos sobre aviso de que los “brotes locales” se convierten, en epidemias de un modo rápido.

Lo que él llama “ un mercado abrasivo” se ha impuesto despacio, avanzando y consolidándose con acuerdos, dice, entre las grandes firmas cárnicas y sectores económicos

Cuenta cómo la empresa cárnica se ha introducido en algunos países con irregulares prácticas económicas, subvencionando posteriormente a grupos políticos con el ánimo de cambiar las leyes y de esta forma moverse impunemente.

La lectura del libro nos lleva a pensar, no sin cierto miedo, cómo esta economía de la explotación animal adquiere un poder que va más allá de la ciencia de tal manera que la corrompe para obtener beneficios siendo, a juicio del biólogo americano, una fase misma de la pandemia.

Este recorrido, que va de la mano, entre las empresas agroindustriales y el gran capital que las protege y propicia, beneficia exponencialmente, a costa de la salud personal y del planeta, a personas concretas, de tal manera que es difícil saber dónde empieza y dónde termina, según Wallace.

En su estudio y análisis cuestiona el “crecimiento violento” del consumo de carne. Según él, la cantidad de animales que se necesitan para dar de comer a todo el mundo, y no teniendo en cuenta cuestiones éticas, que sí son importantes, resulta “demencial”.

Dando aquí el dato a nivel ecológico que “para alimentar a una sola persona durante un año deben sacrificarse 575 animales”, contando tanto animales de granja como de especies marinas.

La gripe aviar, la gripe asiática, el Ébola y la Covid-19 no se originaron por ciencia infusa, se han originado en establecimientos ganaderos. En macrogranjas de animales. Está suficientemente demostrado el proceso.

No es necesario buscar argumentos conspirativos a los orígenes de las epidemias y del virus de la Covid-19.

La ideología de la conspiración tiene nombre y apellidos, que cubriendo, cual calamar, con tinta conspirativa, lo que ella propicia y genera nos crea necesidades nuevas, que aceptamos acríticamente.

Sin embargo, o se cambian algunas cosas en el actual modelo de producción y consumo o esta no será la última pandemia que viviremos. No se trata de adherirse al discurso apocalíptico, yo no estoy en él, o del desánimo. Se trata, a mi juicio, de sentido racional y común. ¿Seremos capaces, de ganar el futuro?