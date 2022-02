La gran transición, ¿cómo reconstruir la izquierda?

El 8 de mayo de 1997 tuve la oportunidad y acierto, en la Feria del Libro en Madrid, de comprar el libro, con la dedicatoria del autor, Santiago Carrillo, que cito en el titular de este escrito.

Y digo acierto porque las veces que lo he leído y continúo leyendo (libre de dogmatismo y sectarismo) siempre, encontraba en él algún elemento para el análisis reflexivo que me permitiese ver con más claridad unas previsiones de futuro para la convergencia en la unidad de todas las fuerzas progresistas interesadas en una sociedad más equilibrada y justa.

Últimamente las noticias que se divulgan a través de los medios de comunicación –prensa, radio y televisión– sobre el proyecto que podría liderar la vicepresidenta segunda del gobierno, Yolanda Díaz, para las próximas elecciones generales, despertaron en mí una interesante sorpresa por el contenido que, según las noticias que se desprenden de los medios de comunicación, tiene mucha similitud con los planteamientos que Santiago Carrillo expone en su libro citado más arriba y en el que entre otras cosas se puede leer: “... Sigo pensando que, en esencia, aquella idea si entonces podía anticipar a las posibilidades reales era justa: una nueva izquierda reclama una nueva formación política, que vaya más allá de los partidos tradicionales, aunque no presuponga necesariamente la desaparición formal de estos. ¿Acaso podría imaginarse una nueva izquierda sin los sindicatos, sin el feminismo y el ecologismo, sin los movimientos juveniles y otros movimientos sociales que empiezan a moverse activamente, presentes como tales en ella, con formas de integración todo lo laxas y flexibles que se quieran?” (...) Sigue más adelante: “Insisto en que la marcha hacia la estructuración de esa nueva izquierda no debería ser un proceso destructivo de lo que existe hoy como tal, sino una superación de todo ello, con una visión no excluyente sino, por el contrario, con la voluntad de atraer a todos los sectores progresistas de la sociedad.”

Ahora veamos, ¿cuál es el proyecto que pretende liderar Yolanda Díaz? Pues, a deducir por lo que reivindicó en su intervención en el XII Congreso Confederal de Comisiones Obreras (CC OO), la construcción de “un nuevo proyecto de país” dirigido a “toda la sociedad española” en el que “serán necesarias todas las manos, todas las mentes y todos los corazones”. La vicepresidenta segunda del Gobierno ha manifestado en reiteradas ocasiones su voluntad de tejer un “frente amplio” que “llegue a todos los rincones de nuestro país”.

“Su objetivo, según señalan fuentes de su entorno más cercano, pasa por impulsar un frente amplio de carácter transversal, que aglutine diferentes sensibilidades, para defender los derechos de todos los trabajadores, autónomos y profesionales. Parece ser que los planes de la vicepresidenta, no es construir un mensaje que llegue no solo a los votantes de izquierdas, sino a “todos los rincones” de España. Sin etiquetas ni dependencias de partidos”.

Expuesto lo que precede, corresponde hacerse la siguiente pregunta: ¿Qué diferencias se encuentran entre el proyecto que propugnaba Santiago Carrillo y el que trata de proyectar Yolanda Díaz? Ambos proyectos tienen interesantes similitudes, entre ellas, hay que destacar, el primero: el deseo de crear una organización que aglutine a todos los sectores progresistas de la sociedad y el segundo: construir un mensaje que llegue no solo a los votantes de izquierdas, sino a “todos los rincones” de España. Sin etiquetas ni dependencias de partidos.

Es decir, existen entre ambos proyectos unas similitudes que reflejan la necesidad de aunar fuerzas inspiradas en el respeto mutuo para consolidar entre todas y todos un sistema de plena democracia, que se fortalecerá, siempre, que seamos capaces de respetar unos principios conciliadores y evitando las imposiciones dogmáticas y sectarias. Para ello, hay que abrir (todos y todas) nuestras mentes para que entre el aire purificador y limpie las impurezas depositadas que nos han dejado aquellos que no han sabido interpretar los preceptos de los derechos de igualdad y respeto a las opiniones de los demás.

Al respecto me viene a recordar lo que el Papa Juan XXIII anunciaba en la convocatoria de un nuevo concilio, el Vaticano II, que el 11 de octubre de 1962 daba comienzo con estas palabras del Papa: “... abriendo las ventanas del Vaticano para que entre el aire purificador y limpie las impurezas depositadas por aquellos que no han sabido interpretar los preceptos del verdadero cristianismo”.

Este último párrafo debería ser motivo de reflexión para aquellos que se autodefinen como practicantes del cristianismo humanista, y, sin embargo, practican todo lo contrario, cerrar las ventanas del dialogo, y, utilizar las mentiras y falsedades para calumniar al diferente y a su “propio” referente.