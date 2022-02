Indicaciones y contraindicaciones

Ustedes van al galeno y al farmacéutico porque lo precisan. Luego llegan a casa y abren la caja del medicamento recetado por el médico y vendido por el farmacéutico y se encuentran con un papel, unas veces más o menos grande, con un texto que el laboratorio trata de explicar al posible enfermo.

Ponemos las gafas si se trata la letra pequeña y nos disponemos a leer todo aquel texto que trata de todo. ¿De todo?. Si señor, de todo lo habido y por haber. Explica la fórmula y su composición. Y después arranca con las contraindicaciones, je,je, que son todas. Lo que no debe de tomar ni mezclar. Si toma de más o de menos y debe consultar al veterinario, perdón. Porque usted no es un animal. Quise decir a su médico o al farmacéutico. Cuídese que no tenga mareos ni le suba la tensión, ni vómitos, ni dolores alarmantes. No duplique la dosis si alguna vez se le olvida tomar la medicina. ¿Que ya está harto de leer?. Pues no pare, siga instruyéndose aunque le aburra, porque a continuación vienen las indicaciones, que son mucho más cortas y fáciles de entender. Lo mejor es que usted no se ponga enfermo y así evitará todo lo descrito.