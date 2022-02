Alienación y redes sociales

La pasada semana vino cargada de sucesos relevantes. De un lado el conflicto de Ucrania, en donde el peligroso pulso entras las dos potencias protagonistas parece haber alcanzado su punto más alto, con lo que, una vez más, podrían ser los ciudadanos (niños sobre todo) quienes sufran las consecuencias de este intento de unos y de otros por construir una arquitectura de seguridad. Si bien esta frase que se repite con frecuencia en los medios no es en realidad más que un eufemismo para ocultar las razones de poder y los privilegios que ambos quieren seguir ostentando en el tablero mundial.

Por otra parte estamos asistiendo al lance endogámico y canibalista en el seno del PP a costa del feroz encuentro (mejor desencuentro) entre Pablo Casado y Ayuso. Visto desde una perspectiva futbolística opino que un buen árbitro hace ya tiempo que hubiera sacado una tarjeta roja de amplias dimensiones y hubiera mandado a todo el equipo a la caseta. De este modo se produciría un alivio general en la grada, harta de tantos codazos y patadas con los tacos a la altura de la cabeza, entre otras groseras acometidas.

Sin embargo, la noticia que me produjo más impresión por lo escalofriante de la misma tuvo lugar en Elche, en donde un adolescente de 15 años mató a su familia (padres y hermano de 10 años) con una escopeta de caza. Puestos a buscar una explicación, por ligera que sea, a este suceso, vemos que, una vez más, tenemos que recurrir a la experiencia de la unidad del ser: “todo tiene que ver con todo” (creo que la frase se le atribuye a Anaxágoras), de modo que no resulta fácil, precisamente, guiarse por entre un bosque de intricados factores. Así, y entre otros –dado por supuesto que no existe un perfil único–, podríamos referirnos a la carencia afectiva; a la ausencia de los padres o a la presencia de actitudes violentas entre los mismos; a una secuela de maltratos, tanto psicológicos como sexuales; o al desconocimiento del grupo de amigos o del entorno con el que se relacionan los jóvenes, por referirme a algunos.

Mas no es menos cierto que otro de los motivos a tener en cuenta, y citado por numerosos entendidos en la materia (educadores, psicólogos…) es el papel de las redes sociales. Nada habría que oponer a los importantes avances que por medio de las mismas se han conseguido; lo que no excluye que su mal uso (tanto en tiempo como en la disminución de relaciones interpersonales positivas) sea también una fuente importante de problemas.

Nuestra sociedad se había mantenido siempre en base a unos apoyos fundamentales: la empatía; la cooperación; el respeto… Sin embargo, estas sólidas ruedas han sido desplazadas por otros falsos báculos como el individualismo, la banalidad o la apelación a las emociones. Nos hemos entregado, de una manera acrítica, a la parte más frívola de las nuevas tecnologías (en numerosas ocasiones confiamos a las redes nuestra intimidad), y así nos acabamos convirtiendo en sujetos alienados, ajenos a nuestra propia piel (precisamente lo opuesto a la alienación es esa sensación inimitable de seguir siendo uno mismo).

De ahí que no haya sido casual que la razón esgrimida por el adolescente de Elche haya sido la discusión con sus padres a causa de las malas notas, por lo que estos decidieron castigarlo sin wifi. Claro que, del mismo modo, tampoco es casual una parte de ese mal uso que se hace de las nuevas tecnologías, pues no en balde a todos los poderes les interesa fabricar sujetos alienados, por si acaso.