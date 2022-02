Lo del incremento del coste de la vida es un escándalo. Por mucho menos que esto hace unos años habría una movilización social tremebunda. Pero visto que hoy, pase lo que pase, aquí no se revuelve nadie, pienso que, si pretendemos sobrevivir, o nos echamos una manita entre nosotros o acabamos asfixiados entre facturas, impuestos, recibos y cargos en las cuentas corrientes.

Sí, objetivamente la señora que vino ayer tiene razón: su ex marido ha de subirle la pensión el 6,5%, que es el brinco que pegó el IPC el año pasado. Así se firmó y ciertamente es su derecho. Pero no deberíamos obviar que al obligado a abonar esa pensión, el ex marido, no le actualizaron su paga de jubilado en la misma proporción, ni mucho menos. Luego el palo para ese hombre es tan duro que le va a poner en serias complicaciones.

Con ello les quiero decir que, en esta situación tan apurada, como nos pongamos estrictos y por el libro a exigir lo que nos corresponde –insisto, seguro que perfectamente legal–, podemos tensar la cuerda hasta tal extremo que se terminará rompiendo. Y, entonces, ni para ti ni para mí. Miseria para todos.

Veo la cantidad de bajos comerciales de Mieres hoy cerrados ante la imposibilidad de sobrellevar la avalancha de subidas. Porque la mayor parte de los pequeños negocios caminan sobre el fiel de la balanza y con unos rendimientos justitos para vivir. Pero, si además del incremento del coste de la luz, de las mercancías, del combustible, de las cotizaciones y de la vida en general, te propinan el puñetazo del IPC en el alquiler del local, es muy probable que caigas redondo sobre la lona.

La única forma de resistir es compartir la carga de modo que, relajando unos sus legítimas exigencias se permita la supervivencia de otros, favoreciendo así el mantenimiento de la actividad económica.

Porque con este panorama, la intransigencia sólo conduce al cierre y al paro. Y eso no beneficia a nadie.