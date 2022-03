Aviones vacíos

Mantener la fe en la especie humana se hace cada vez más difícil. Les pondré otro ejemplo de nuestro nivel de estupidez: la aerolínea alemana Lufthansa estima que para poder conservar sus derechos aeroportuarios en Europa, sus aviones deberán realizar alrededor de 18.000 despegues, y sus correspondientes aterrizajes, en vacío, o sea, sin pasajeros. Suena a chifladura y, efectivamente, lo es.

El caso es que si las compañías aéreas no hacen uso de los “slots”, que vienen a ser como reservas de despegue en los aeropuertos, los pierden y pueden ser adjudicados a compañías competidoras. Y, claro, como consecuencia de la pandemia, el turismo ha caído en picado y montones de vuelos que hace tres años iban hasta los topes hoy no tienen demanda. Pero como es previsible que la situación se recomponga, las compañías, antes de quedarse sin huecos en los aeropuertos, optan por hacer despegar sus aviones aunque no transporten a nadie.

En un tiempo en que se señala a las vacas y los cerdos como contribuyentes del calentamiento global, los cielos europeos acumulan los gases de la combustión de miles de motores de aviones que vuelan sin sentido y sin pasaje, solo por conservar derechos futuros. Y esto sucede gracias a las portentosas mentes que nos dirigen, las mismas que aseguran estar muy preocupadas por los efectos de la contaminación, las que ponen fecha de caducidad a nuestros motores de gasolina y gasoil, las que pretenden monitorizar cada ventosidad de un herbívoro destinado al consumo humano. Pues sepan ustedes que es muy probable que muchas de las líneas blancas que surcan nuestro cielo azul sean el resultado de la combustión de queroseno únicamente motivado por la necesidad de conservar los puñeteros “slots”, a la espera de que la gente vuelva a poder viajar con normalidad.

Y cada vez que escucho que el ser humano es la máxima expresión evolutiva me imagino a un par de vacas pastando cerca de un aeropuerto, pedorreando a su libre albedrío mientras contemplan los humeantes despegues de aviones vacíos.