Un 22 de febrero de 1972, en un teatro Pombo lleno hasta los topes, iniciaron su singladura los Galardones Mierense del Año de la mano de Laudelino Rodríguez, nuestro gran “Tito”.

Por esas fechas yo debía de estar en el primer curso de EGB en el colegio de los jesuitas de Elgoibar, tras haber pasado por la Ikastola situada frente a mi casa, en la que me enseñaron a hablar euskera tan bien como el mejor nativo. Mientras Tito –vecino de mi madre en Ablaña, que de niño jugó en el patio de la bodega de la Viuda de Montoto– persistía en su propósito de reconocer y premiar a la mejor gente de Mieres, a los más solidarios y desprendidos, a los que van por la vida haciendo el bien a cambio de nada, yo fui creciendo en Las Palmas de Gran Canaria y Manzanares, y formándome –deformándome también– en Madrid. Y un día, ya de vuelta en mi pueblo, nos encontramos. Tito, que continuaba adelante con sus Galardones, me abrió las puertas de su organización para conocerla por dentro. Y algo me dejó perplejo: la inmaculada limpieza de la elección anual de los premiados. Ni una mano, ni una guía, ni una indicación. Un jurado independiente y siempre renovado, unas candidaturas y unas papeletas a rellenar. Punto.

Y me quedé con Tito unos cuantos años, en los que pasaron por mis manos las historias meritorias y emocionantes de vecinos de Mieres dedicados a ayudar al prójimo, a mejorar la existencia de los demás de forma desinteresada. También tuve tiempo para ojear las páginas de la trayectoria de los Mierense del Año, tras cuyo estudio se alcanzan algunas conclusiones: la primera, el enorme valor social de una asociación que premia lo mejor de nosotros y su importancia como enseña de Mieres y, en segundo lugar, la insustituible figura de Tito, que desde el primer minuto supo mantenerse firme en una idea que acaba de cumplir medio siglo. Enhorabuena Tito. Y muchas gracias por tanto.