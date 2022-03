Ucrania: el nacimiento de un nuevo orden mundial

Hace meses que sonaban tambores de guerra en Ucrania pero posiblemente la incredulidad del ciudadano europeo medio ante la posibilidad de vivir una conflagración en el corazón del continente en pleno siglo XXI hacía creer que esto no sucedería.

Y escribo “creer” porque desde hace tiempo la opinión pública en España y en Occidente en general no analiza, ni reflexiona ni concluye sino que cree, siente, desea y hasta incluso confunde deseos con realidades. Esa metodología resulta muy peligrosa y hasta perniciosa a la hora de tomar decisiones.

De hecho, no hace ni veinte días que una persona ucraniana residente en Asturias, conocedora de la historia y la política de su país, me decía que no se llegaría a producir el enfrentamiento de manera abierta y sangrienta pues en el fondo ambos pueblos comparten infinitamente más características que aquellas que los separan. Pero, claro, la lógica de los estadistas es diferente y llegó la guerra.

Si nos remontamos a los orígenes del conflicto habría que tener en cuenta que Ucrania posee una significación sentimental equivalente a la de Asturias para los españoles o más aún a la de Kosovo para los serbios. Se trata de un origen identitario y en el caso de Ucrania con el interés añadido de su importancia económica por la riqueza en recursos naturales que atesora.

Durante la etapa soviética fue una especie de joya para la URSS y al desmoronarse el bloque comunista una de las pocas condiciones que Moscú impuso a Occidente fue que Ucrania junto con los países satélites no se incorporaría a la OTAN ni a la UE. Es constatable que aquellos países fueron absorbidos por la órbita occidental uno tras otro aprovechando la debilidad del mandato de Yeltsin y el caos generado por el hundimiento del sistema socialista. Casi todos, menos Ucrania.

Con la llegada de Putin al poder Rusia se dedicó a recomponerse como un oso herido y maltrecho que lame sus heridas en lo más profundo del bosque a la espera de recuperar su poderío. Parece que ha llegado el momento de que el viejo oso mida sus fuerzas y lo ha hecho poco a poco, no tan abruptamente como se dice.

Hace más de una década que suceden cosas en Ucrania: cambios de gobierno en medio de acusaciones de corrupción y violencia, regiones del país que se segregan en favor de Rusia, enfrentamientos y persecución a opositores, guerra en la zona de Dombás… y todo ello con el trasfondo de la división entre quienes dentro de Ucrania aspiran a formar parte de la Unión Europea y la OTAN y quienes anhelan incorporarse a la Federación Rusa.

Por supuesto que Rusia no acepta tener armamento de la OTAN en el descansillo de su puerta pero tampoco la UE podrá asumir que Putin se instale en la antesala del corazón de Europa. El conflicto era casi inevitable.

El conflicto, sí… pero ¿era inevitable la guerra? Desde el punto de vista del Derecho Internacional y de la democracia lo más lógico habría sido organizar un referéndum con garantías de transparencia y que Moscú, Bruselas y Washington aceptaran la voluntad de Ucrania fuera la que fuere.

Como esta solución idílica parece en exceso utópica se ha optado por malmeter y presionar, amagar y tensar la cuerda hasta que una de las partes (la más fuerte al menos en cuanto a su capacidad de toma de decisiones) ha desatado una invasión que militarmente es clásica, convencional y recuerda más a las guerras del siglo XX que a la previsible en el siglo XXI.

Otra posible alternativa, como mal menor, sería la solución a la coreana o a la chipriota o a la alemana y con esto me refiero a la división de Ucrania en dos zonas (una de influencia rusa y otra de influencia occidental) bajo supervisión de la ONU durante lustros y tal vez décadas. Tristemente, esa dramática receta que ya en otras ocasiones se ha aplicado, siempre llega tras la matanza y la barbarie. Nunca antes.

Ahora el escenario es incierto en sus derivadas internacionales en lo político y en lo económico pero lo que es seguro es que traerá grandes sufrimientos y que cambiará la morfología política de Europa, dotará de mayor peso a Rusia y a China, marcará el inicio del ocaso de los Estados Unidos como potencia hegemónica y supondrá un nuevo estrés para las economías de nuestro entorno maltrechas aún por la pandemia.

Finalizo este artículo diciendo que hoy, como hace tiempo en el caso de las Guerras del Golfo y de la de Yugoslavia entre otras, sigo proclamando el “No a la Guerra” pero también que es preciso conocer el origen de los conflictos para entender que no estamos ante un relato de buenos y malos sino ante un conflicto de intereses nacionales entre Estado soberanos y que eso que llamamos Occidente debe replantearse –de una vez por todas– su buenismo algo hipócrita pues uno de estos días tendrá que dejar de tirar la piedra y esconder la mano para fijar posiciones en el nuevo orden mundial que se está configurando y donde no habrá piedad para los vencidos como, por otra parte, jamás lo hubo a lo largo de la historia.