Ensayo sobre la violación

Desde siempre, el ignominioso hecho de la violación se ha producido cuando el hombre se encuentra en una posición de superioridad (económica, física, cultural…) frente al sexo opuesto Este abominable acto es tan viejo como la propia existencia humana. La mitología griega está plagada de numerosos casos al respecto. Uno de ellos fue el del centauro Neso que intentó violar a Deyanira, la esposa de Heracles, después de ayudarla a cruzar el río Evino que estaba crecido; también nos muestra como durante la guerra entre los Gigantes y los dioses, el gigante Porfirión intentó violar a Hera, esposa de Zeus, o el caso de Rea Silvia, sobrina de Amulio, rey de Alba, cuando un día que sacaba agua de una fuente en un bosque consagrado a Ares, dios de la guerra, éste aprovechó para violarla. Si nos referimos exclusivamente a la vida de los hombres, desde tiempos remotos, cuando imperaba la esclavitud, los poderosos tenían la prerrogativa de hacer concubinas a sus siervas preferidas. Era, en último caso, una forma de violación. Si nos situamos en la Edad Media, las familias pertenecientes a las clases privilegiadas (Nobleza, etc.) siempre tenían una comunidad que estaba bajo su dominio y aquí surge otro modelo de violación que podemos decir “institucionalizada”. Estamos aludiendo al conocido “derecho de pernada”. El señor de la comarca (marqués, conde…) tenía el privilegio de acostarse la primera noche con la doncella-súbdita suya- que accedía al matrimonio.

Con la propia evolución del Estado, se pasó de una sociedad feudal a otra estamental y con esta aparecieron los primeros hospicios. Establecimientos donde las madres solteras trataban de ocultar la criatura que habían traído al mundo por cauces distintos a los que establecían las normas vigentes, ya que aquella, generalmente, no era reconocida por el padre. Se dijo entonces entre el vulgo y con muy buen criterio, que los hospicios habían surgido, hablando en términos generales, para acoger a los hijos bastardos de los ricos. En nuestra región, el Hospital Hospicio de Oviedo, (actual Hotel Reconquista) se empezó a construir en 1752 por orden de Isidoro Gil de Jaz, que era el Regente de la Real Audiencia del Principado de Asturias. Su misión era diáfana: recoger a huérfanos, expósitos y desamparados para darles una instrucción que les permitiera desarrollar algún tipo de trabajo y así poder defenderse en la vida que, en principio, no iba a ser un camino de rosas para ellos.

Por otra parte, no debemos de olvidar que, junto con el pillaje, la violación ha sido plato preferente de las fuerzas invasoras de cualquier ejército en todas las guerras que asolaron el planeta desde el principio de los siglos. Como se puede inferir, estamos hablando de un suceso nefasto que no cesa pues, en la época actual y en tiempos de paz, los medios de comunicación se han hecho eco, repetidas veces, de violaciones colectivas. Aún están presentes en nuestra imaginación las producidas por “manadas” en las que un grupo de desalmados, fruto de la vehemencia que produce el exceso de alcohol y aprovechando el jolgorio de una fiesta multitudinaria, acorralan a su víctima y ejecutan sus impúdicos deseos.

Hasta aquí, lo descrito es de dominio público. Empero, no queríamos concluir este artículo sin traer a colación otro tipo de agresión sexual que se prodiga mucho más y, por contra, suele pasar muy desapercibido. Salvando las excepcionales “demostraciones” que ante grupos de “amiguetes” y con tintes marcadamente machistas, siempre había alguno que hacía gala de sus “hazañas” estos hechos difícilmente solían ser noticia por formar parte de la vida íntima de las personas; luego, por lo general, no transcendían a la opinión pública. Estamos hablando de aquellos casos, en que una joven, “de facto”, concedía favores carnales al ser objeto de engaño por su pareja utilizando toda clase de ardides (declaraciones de amor, promesas de matrimonio, etc.) Solamente, pasado un tiempo, cuando el noviazgo se había roto, aquella era consciente de que tal intimidad nunca la tenía que haber permitido porque se habían aprovechado de su cuerpo miserablemente. Comprobada la burla a posteriori, ahora su orgullo estaba herido y en ese momento sentía que de alguna forma había sido violentada.

Pero al inductor, en un principio, no se le podía calificar de violador si tenemos en cuenta que solo utilizó la persuasión para conseguir su objetivo. Sin embargo, si consideramos que su finalidad consistió, únicamente, en consumar el acto sexual, entonces sí que podemos asegurar que estamos ante un perfecto maltratador. Dado que aquel usó todo tipo de estudiados artificios para doblegar la voluntad de la víctima, salta a la vista que se trata de una agresión en toda regla. Seguramente que habrá quién rebata esta tesis diciendo que todo se realizó sin violencia, que hubo como un acuerdo mutuo y “aquí paz y después gloria”. Es decir, que de violación, nada de nada. No, pero sí. Nos explicaremos. Para empezar, no se trata de una violación normal, por lo que podríamos llamarla “violación encubierta”. Efectivamente, es como una violación “diferida” en el sentido de que en un primer momento no lo parece y luego se ve que sí lo es porque tiene todas las connotaciones para serlo. Visto de forma retrospectiva, la considerada víctima, si hubiera sido consciente de las intenciones del burlador, con toda seguridad que no lo hubiera consentido. Todo esto que estamos exponiendo, quizás le suene a alguien como extraño o, en último caso, fuera de la realidad. Somos conscientes de que el listón de la moralidad de la juventud hace cinco décadas y el que está en boga en el momento presente, están en un lugar diferente por el simple hecho de que las costumbres han experimentado un cambio muy acusado dentro de ese período. Pero ello no obsta para que se intente hacer un estudio de un tipo de violación del que nunca se ha hablado prácticamente. No pretendemos relacionar uno con el otro y esperamos que el lector avisado, no caiga en ese equívoco pues no es el propósito que perseguimos con estas líneas. Evidentemente, al hacer una traslación a la actualidad, todos sabemos que la sociedad en que vivimos ha sufrido en muchos de sus aspectos un cambio cual si se tratara de un giro copernicano.

Manifestaba cierto día un amigo nuestro, gran conocedor de la Historia antigua y aún más fino observador de las relaciones humanas de nuestros semejantes en los tiempos contemporáneos, que una buena parte de las jovencitas actuales, por ejemplo, en determinados períodos del año, se pasean por la calle con menos ropa encima que la que llevaba su bisabuela cuando por las noches se metía en la cama. Nadie se sorprende de esto porque nos han acostumbrado a que sea algo que está dentro de la normalidad. Cambio que comenzó a materializarse en los años sesenta del pasado siglo con la llegada del turismo foráneo.

Tenía razón Moliere, célebre comediógrafo francés del siglo XVII, al afirmar que “un vicio si está de moda se convierte en virtud”. En 1982, tuvieron lugar unas elecciones generales y, como consecuencia del resultado que ofrecieron las urnas, se aceleró ese cambio. Fueron premonitorias, las palabras pronunciadas en ese momento por cierto dirigente del bando vencedor, aprovechando la euforia por el resultado: “Vamos a cambiar este país, de tal manera que no lo va a conocer ni la madre que lo parió”. Y así fue. No cabe duda, de que el nivel de vida de los españoles mejoró sustancialmente: la gente se divierte más y trabaja en mejores condiciones que antes.

Pero, con ser muy importantes estos detalles, no son los únicos que habría que tener en cuenta cuando se quiere hacer una valoración de la sociedad en su conjunto. Si nos referimos, por ejemplo, a la moralidad en sentido amplio, ésta ha descendido algunos enteros. A pesar de todo lo positivo que se ha conseguido (libertades públicas, derechos de la mujer, etc.) que es muy loable, la que hemos dado en llamar “violación encubierta” no ha desaparecido y sigue produciendo desengaños y el consiguiente dolor sicológico aunque ese sufrimiento lo sigan padeciendo en silencio. Perjuicio muy serio que a, algunas personas, las puede afectar hasta tal punto que las lleve a la desesperación y a pasarse al otro mundo voluntariamente. Es cosa muy seria y ahí están las estadísticas para corroborarlo.

Motivo suficiente para hacer una reflexión sobre ella tomando en consideración dos parámetros fundamentales: 1) En primer lugar, porque estamos ante un fraude. Mírese por donde se mire, se trata de un engaño y nadie quiere ser protagonista de un engaño. Es una estafa tal que, aún en el caso de que no haya conducido necesariamente al suicidio, no por eso ha dejado de influir psicológicamente de forma negativa en la víctima e, incluso, en su entorno más inmediato 2) Porque algunos piensan que eso ya se ha extinguido y forma parte del pasado ya que ahora los jóvenes tienen una mentalidad más abierta que la que poseían antes. Yerran los que así razonan porque la Humanidad está constituida por gentes muy diversas con lo que esto conlleva.

Al igual que los conflictos armados, esa lacra está ahí latente y sigue reproduciéndose. Aunque se crea que la aparición de nuevos comportamientos liberales, cual gigantesca ola, haya barrido tal tipo de violación, todavía goza de buena salud. Es necesario, pues, advertir a las personas afectadas por tales vilezas, que se armen del suficiente coraje para denunciarlas, porque no solo siguen existiendo jovencitas desprevenidas que están iniciando la vida, sino también al acecho, hombres desaprensivos y dispuestos a intentarlo a la primera oportunidad que se les presente sin ningún tipo de escrúpulos.