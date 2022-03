Un objetivo irrenunciable

Entre todos los campos en los que la igualdad plena y verdadera de las mujeres sigue siendo un objetivo lejano, el de la brecha digital de género es uno de los que tiene consecuencias más hondas sobre la manera en que pensamos y vivimos nuestra sociedad. Porque con esa etiqueta no nos referimos a las cuestiones frívolas que, a veces, parecen ser las únicas que nos interesan en relación con las redes sociales. No, no hablamos de eso, sino de las diferencias entre los porcentajes de hombres y mujeres que tienen acceso habitual a las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), que es la definición elegida por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en sus estudios sobre la cuestión.

El hecho invariable a lo largo de los años, corroborado por numerosos estudios realizados tanto por el Ministerio de Igualdad como por organizaciones no gubernamentales e investigadores universitarios, es que los hombres dominan el mundo digital: como usuarios, como creadores de contenido y como desarrolladores de la arquitectura y las herramientas que lo sustentan. Más allá del brillo y la atención que emanan un puñado de celebrities e influencers, el mundo digital reproduce los roles patriarcales y la posición secundaria de las mujeres con similar eficacia que la que tenía el antiguo orden analógico de las cosas. Y esa situación tiene implicaciones muy graves. Tras su percepción como un mundo masculino están los motivos por los que muchas mujeres se alejan de él desde la infancia. Si queremos una mirada feminista sobre las invenciones del futuro, es absolutamente necesario aumentar el interés y la presencia de las jóvenes en los estudios que dan acceso a las carreras profesionales STEM, las relacionadas con la ciencia y la tecnología. Y no olvidemos, además, que la brecha de género en las tecnologías se agrava si, además de mujeres, quienes las sufren son mayores o tienen ingresos bajos. Hay muchos problemas que debemos resolver cuanto antes. Por eso este año los concejos del Valle del Nalón hemos decidido convertir nuestro 8M en una llamada de atención sobre el asunto y nos agrupamos bajo el lema Conectadas con la igualdad. En Langreo vamos a retomar una idea que tuvo una gran demanda el año pasado: unos talleres para adiestrar en el uso de dispositivos y aplicaciones digitales a mujeres de cierta edad. Sería vergonzoso que, como sociedad, las dejáramos atrás sin hacer nada por evitarlo.