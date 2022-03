Unos vienen, otros van

No solo hay ucranianos que huyen de la bestialidad que está cometiendo Rusia; también los hay regresando para defender su patria, ucranianos residentes en Europa occidental decididos a impedir que su país sea aplastado.

En la tertulia del contenedor tenemos dos miembros que ya van rumbo a Kiev, una pareja joven que vino aquí a labrarse un futuro, pero que no está dispuesta a permanecer inmóvil mientras Putin destroza su tierra.

La noche previa a su partida, él vino a despedirse de la tertulia. “Defenderé mi patria aunque me cueste la vida”, afirmó con voz animada y una pronunciación del castellano que ya quisiéramos los autóctonos. “Pero ella sueña con llegar al Kremlin y atrapar al tirano”, prosiguió, señalando con la mirada la ventana de la habitación en la que ella ultimaba el equipaje. Y ante nuestras muestras de admiración y cariño, dijo la frase que nos dejó como estatuas: “Sólo hacemos lo mismo que vosotros si atacaran vuestro país”. Un comentario que nos sumió en un profundo silencio entre miradas interrogativas.

Es que te pones a pensarlo y, a ver, ¿cómo reaccionaríamos si finalmente el moro se lanzara a recuperar lo que ocupó durante nueve siglos? ¿Defenderíamos nuestra tierra? Porque para estas cosas los españoles somos muy raritos. Si se trata de eventos deportivos y asuntos por el estilo nos ponemos muy patriotas, pero, a la hora de la verdad, cuando la situación se complica, el fervorín pierde gas.

En la tertulia se escuchan respuestas de todo tipo, desde la babayada del legionario de chigre que come más crudos que cocidos, hasta el que tiene clarísimo que no vino al mundo a jugarse el tipo por nada ni nadie, pasando por los “autonopatriotas” que consideran que hasta que Mustafá no llegase al Huerna no moverían ni un músculo, sin aclarar si sería para salir corriendo o para contener su avance.