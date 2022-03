Buenas noticias

Reflejaba hace unos meses en una opinión lo que me parecía una excelente noticia, cual era la culminación del mural “Mujeres del carbón” del artista gallego Joseba Murúa, tomando como base una fotografía del asturiano Valentín Vega. Situado además en lugar estratégico, cual resulta la conexión entre los distritos de Lada y La Felguera.

La buena noticia actual, que complementa la primera, es que en el puente, o viaducto como es conocido, su autor el joven artista zamorano David Maker ya culminó su trabajo, que consistió en plasmar un rocódromo con todos sus detalles, acompañado de un colorido de gran viveza, y que llama poderosamente la atención a los viandantes que por allí pasan. Tengo entendido que a la par será complementado con la iluminación correspondiente, por lo que lucirá mucho más si cabe.

En mi artículo de “Las mujeres del carbón” sugería que dado el éxito del mural sería conveniente dotarlo de iluminación, por lo que pienso que aprovechando la conclusión de esta nueva obra sería el momento ideal para realzar, como, sin duda, se merecen las dos obras.

Además no me cabe la menor duda de que ambas obras que están prácticamente unidas, van a servir como importante reclamo turístico para los visitantes del municipio, por lo que sería conveniente el publicitarlas al igual que se hace con otras del concejo, e incluso del valle.

Y ya por pedir, aunque me imagino que lo tendrán in mente , instalar cámaras de seguridad para prevenir –y sobre todo localizar– a individuos que “disfrutan” impunemente entafarrando o destrozando lo que pinte, con claro desprecio al resto de la ciudadanía. Me curo en salud.

Finalmente, pues miren por donde, esta buena noticia me da margen para felicitar al Ayuntamiento de Langreo, y quedar a la espera de que otras actuaciones similares lleguen a buen puerto rápido.