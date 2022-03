Joyce versus Zapico

Es sabido que la novela “Ulises”, del autor irlandés James Joyce, se conoce de oídas por los muchos transeúntes de las trochas culturales del siglo XX; es verdad que esta novela, “Ulises”, que es brutal de leer, según palabras de Wise Bauer, se cae de las manos cuando tratamos de desentrañar el alma de sus personajes. Y no es de extrañar pues son fiel reflejo del ideario del autor, con Dublín como espacio novelístico donde Leopoldo Bloom, después de desayunar un té con tostadas y un riñón de cerdo, recorría sus calles para terminar en Eccles 7, donde desfogaba su fantasía sexual pensando en el color azul de las bragas de la joven Gerty sentada en la playa y que a su vez tanto se excitaba por sentirse observada.

Esta anécdota, como tantas otras que se cuentan en la novela de Molly, su protagonista y esposa de Bloom, tienen un tiempo especifico, el día 14 de junio de l904. El autor escudriña su alma y cuerpo con palabras que hasta entonces nunca se habían usado para describir la esencia femenina; describe, con toda riqueza de detalles, su complejidad hasta entonces nunca vista para hablar tanto de un hombre como de una mujer. Para que nos entendamos, lo que ahora se llama “amor líquido” empezó con una mujer a la que Joyce puso el nombre de Molly y la cinceló con miles de palabras cargadas de deseos casi siempre insatisfechos. Para no alargar más el tema y si queremos resumir el mundo conceptual que campea en la novela, hay que decir de sus personajes que soñaban con la liberación de sus cuerpos, de su almas y de su tierra, Irlanda.

Y así entramos de lleno en la maravillosa biografía que Alfonso Zapico escribió de Joyce con el título de “Dublinés”. Nuestro autor de cómics más internacional desde Angoulème, aunque nacido en Blimea, lo caracteriza con sus dibujos y sus textos de forma magistral, como un maestro del cómic. Tanto es así que talmente parece que Alfonso Zapico se hace Joyce con sus exilios, sus escritos y las peroratas vitales del irlandés que luego son transcritos en sus novelas. Suponemos, por tanto, que uno de los objetivos más difíciles para él, en esta biografía, es superar la difícil ilustración de las expresiones de las caras o acertar con “el gesto de los personajes en circunstancias tan diferentes”. Son palabras de Jiro Taniguchi. Es por lo que pensamos en su maestría, lleno de amor hacia el personaje, cuando caracteriza la figura de Joyce como un hombre enteco dotado, sin embargo, de una gran fortaleza intelectual y espiritual. Que no podía ser de otra manera por la vida de miseria que hizo llevar a su familia en su exilio por diferentes ciudades europeas hasta recalar en Zúrich, donde murió y donde descansan sus huesos, en el cementerio de Fluntern. La sencillez con que Zapico ilustra esa página emociona y nos trae a la mente los versos de Bécquer que nos recuerdan la trágica soledad de los muertos: “¡Dios mío, qué solos se quedan los muertos!”. Allí descansa el Joyce que fue el autor de una vida en ocasiones “sombría, a menudo cómica, y casi siempre sumamente dichosa”. Había nacido en Dublín el día 2 de febrero de 1882.

Que, por otra parte, pudo ser así por la compañera de su vida, Nora, a quien había conocido una noche del año 1904 en Dublín, adonde habían recalado los dos para escapar de los infortunios de sus hogares. Y si no amor a primera vista, fue dependencia a primera vista: Nora era bella y sexualmente audaz y Joyce se sentía solo y sexualmente hambriento. Las dos páginas (54 y 55) que Zapico dedica al principio de esta singular relación explican mejor que cualquier palabra las consecuencias del encuentro, su unión indisoluble, que duró hasta el final de sus días.

A favor de esta mujer hay que decir que el ambiente de apariencia familiar, que permitía a Joyce crear, era por ella; aunque nunca leyó página alguna de lo que escribió su esposo, también hay que decirlo. Aunque no es de extrañar, porque bastante tenía con sacarlo de sus depresiones y manías y adiciones al alcohol y a los prostíbulos. Era una mujer con los pies en la tierra a quien no le sobra ninguno de los gestos con que Zapico la caracteriza en su libro. No era fácil vivir con un Joyce que se metía en la cama para engordar o al que amenazaba con bautizar a sus hijos si no dejaba de beber. A quien gritaba con desesperación que “eres un charlatán, con palabrería jesuítica” además de “ser un borracho, egoísta y alcohólico” .

Sin embargo, pese a lo que parece, Nora, además, fue la fuente de inspiración, para Joyce, de sus almas femeninas pues como decía la propia Nora, Joyce, el pobre, entendía muy poco de mujeres. La Molly de la novela “Ulises” en gran parte se debe a Nora, y está descrita con tanta maestría que, sin duda, es un icono del deseo sexual femenino, superior a la “Madame Bovary” de Flaubert, y que llega a la hasta nuestros días. Dicho con otras palabras, Joyce nunca hubiera sido lo que fue como escritor sin Nora como compañera. Nunca por sí mismo, sin Nora, hubiese resistido los embates de las fuerzas vivas irlandesas a las que ponía en solfa cuando declaraba a quien lo quisiera escuchar que “Irlanda, su patria querida, estaba paralizada por la iglesia, la policía, los impuestos y el ejército británico”. Como tampoco Joyce hubiese creado personajes como Leopoldo Bloom, mítico ciudadano irlandés perteneciente a la más modesta clase media, sin jerarquía definida de valores, con una vida carente de sentido y de objetivos.

Con otras palabras, lo que hace Joyce hasta casi perder la visión, es poner palabras a las impresiones que se esconden en esa zona de penumbra del ser humano, hombre o mujer, y que surgen por asociación de ideas desde las profundidades del subconsciente. Y que tendrán posteriormente influencia decisiva en la vida y conducta de sus personajes. Que sirvieron para afirmar sin duda que en la vida de las personas nada es inocente, y más si sabemos que todo lo que son, tanto Leopoldo Bloom como su esposa, Molly, se describe con un círculo que se abre y se cierra el mismo día, aquel 14 de junio de 1904, en las calles de Dublín; y que sale a la luz el día 2 de febrero de 1922 en un libro que titula “Ulises”, con la portada en azul. Joyce cumplía ese día 40 años: hay que ver la caracterización que Zapico hace del personaje para comprender el esfuerzo que supuso la escritura de esta novela que, como “Las señoritas de Avignon” de Picasso, abrieron la cultura occidental a caminos hasta entonces insospechados que nos llevan a las simas del alma humana, que nos es otra cosa, parece, que “horror a manos llenas”, como diría el poeta Blas de Otero.