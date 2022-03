Si hiciéramos la prueba de encerrarnos en una habitación en tinieblas durante un largo tiempo, sería fácil pensar que nos habíamos quedado ciegos. Incluso después, cuando nos hubiéramos liberado de tanta negrura, tardaríamos en acomodar nuestros ojos a la realidad.

Esta breve digresión viene a cuenta de unas palabras que escuché por casualidad hace unos días en la terraza de un bar. Una joven, que por su expresión verbal pudiera ser aspirante a poeta (o quizás ya lo fuera, eso nunca se sabe), trazó en el aire una figura literaria que, de inmediato, concitó mi atención. La frase iba dirigida a un grupo de personas, tres en concreto, de una edad parecida a la suya, con las que compartía mesa y mantel. “¿No tenéis la impresión de que nos hemos quedado sordos y ciegos, como si una mariposa de hierro se hubiera posado sobre nosotros impidiéndonos volar hacia la luz?”, soltó de repente. Sus compañeros la miraron con un gesto amable y condescendiente, cual si ya estuvieran acostumbrados a estos arrebatos líricos. Hubo alguna sonrisa, asentimientos también, sin que faltara quien le pasó la mano por el pelo en un gesto cariñoso a modo de felicitación por su apunte.

A veces he escrito en este mismo espacio que la vida es una sucesión de estampas que se van repitiendo. Y como quiera que cada una de ellas lleva a las otras, no me resultó extraño que, unos días después de haber escuchado las palabras de esa joven, las mariposas de hierro volvieran a visitarme.

En esta ocasión no se trataba del mismo bar con terraza de la vez anterior, sino del local, tantas veces mentado por mí, en el que entro a mediodía para degustar el primer descafeinado de la mañana. Era lógico que la invasión de Ucrania circulara por las mesas, con las consiguientes muestras de repulsa hacia las atrocidades de un Putin que cada día se empeña más en demostrarnos que la maldad tiene una cabellera tan larga que es imposible saber dónde está su final. Sin que, como era de esperar cuando se trata de una narrativa que circula en una sola dirección, hubiera alguna referencia al papel de la OTAN en este conflicto.

Poco después, cuando cesaron los ecos de los disparos y los parroquianos se concedieron un alto el fuego tras tanto ardor bélico, uno de ellos, que estaba apoyado en la barra junto a otros clientes, repasó la actualidad con una pregunta incómoda: ¿Qué os parece la absolución del emérito?

En un primer momento pensé que quizás estuviera a punto de abrirse una brecha por la que se volvieran a colar comentarios variados, pero me equivoqué. El silencio fue la réplica a su pregunta. Y eso que quien lanzó la piedra estaba atrincherado con un importante arsenal argumentativo: inviolabilidad cuando se produjeron los hechos punibles; prescripción de casos presuntamente delictivos y regulaciones fiscales que lo dejan fuera del radar de Hacienda, matizó para quien no estuviera al tanto del asunto.

En ese momento sentí un roce en la frente. Una mariposa de hierro se había posado allí. Y para confirmar que la vida es un río de recuerdos (o una sucesión de estampas repetidas), no pude menos de regresar a uno de mis poemas, “La tristeza de la luz”, que forma parte de un conjunto aún no publicado. Y que se despide en su parte final con estos versos: “La luz, esa luz, que vuelva pronto la luz”.