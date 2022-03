¿Y los ancianos?

La reacción del pueblo europeo en el auxilio y protección de los ucranianos que huyen del ataque ruso es conmovedora. Y sería deseable que cuando estas calamidades acontecen en África –que suele ser con demasiada frecuencia– la movilización fuera similar, porque pocas caravanas de rescate van en dirección sur.

Pero en la descripción del drama, en el relato del sufrimiento de la población ucraniana, me faltan las referencias a los ancianos. Las imágenes de esos pequeños rubios de ojos azules asustados en brazos de sus madres impactan en las conciencias como un martillazo e impulsan a miles de ciudadanos europeos a abrir las puertas de sus domicilios. Y los objetivos de las cámaras se concentran en la potentísima y enternecedora presencia de esos niños inocentes.

Será porque me hago mayor, pero cada vez me fijo más en el fondo de la imagen, donde se atisba la presencia de una abuela que apenas se sostiene en pie, lo que no le impide cargar con una maleta tan grande como ella. Nadie la enfoca, nadie se interesa por su estado mientras avanza dificultosamente entre la riada de refugiados.

Esta sociedad que olvida a los viejos me disgusta cada día más y estoy convencido de que tenemos el mundo patas arriba, entre otras cosas, por no escuchar la voz de la experiencia, de los años, de las canas.

En este tiempo en que poner el telediario es tan desagradable como meter los dedos en un enchufe, pienso en los millones de ancianos españoles indefensos ante el sádico tsunami de noticias catastróficas y augurios espantosos, a los que tan inmerecidamente estamos jorobando sus últimos años de vida, que deberían ser apacibles y seguros. E intento ponerme en la piel de esa abuela ucraniana que pasa como una sombra, a la que no apuntan los focos, invisible para una sociedad que olvida a sus mayores y que me temo que no tendrá fácil hallar una cama segura y una comida caliente.