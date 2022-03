No queremos cuentos

El equipo de gobierno de Izquierda Unida lleva once años contándonos cuentos para adormecer a la ciudadanía como si de niños se tratara, con la única finalidad de acallar la realidad. Han disfrazado su ineficacia con dulces palabras y palmaditas en la espalda, han evitado asumir sus responsabilidades y han holgazaneado sin cumplir con las obligaciones que la ciudadanía depositó en sus manos.

Desde el comienzo de su mandato en 2011 siempre han disfrazado su ineptitud culpando a otros (el Estado, el Principado, la ciudadanía, los perros…) de su falta de eficacia y eficiencia. Han señalado a todos como los culpables de su propia dejadez de actuación, de su desidia en busca de proyectos para mejorar el presente y diseñar un futuro mejor para Mieres.

Abrazados a la ley del PP, recortaron servicios y empleo generando una deuda social con los mierenses, que han visto como su municipio se deterioraba ante la pasividad del equipo de gobierno que no buscó alternativas o fórmulas que permitieran paliar la asfixia a la que se nos sometía y condenaba esa ley ultraliberal.

No es cierto, por ejemplo, que no se pudiera contratar. De hecho, el gobierno de IU contrató a criterio suyo diversos puestos de carácter temporal. Pero no cubrió las urgentes necesidades que teníamos en servicios como limpieza o jardinería, esos no, prefirieron dejarlos morir para privatizarlos.

No nos dejemos engañar por falsos cuentos, la limpieza o la poda no es mejor ni más eficaz con empresas privadas, simplemente ahora hay más personas trabajando, y esas personas podrían haberse contratado directamente y no dejar el municipio en las condiciones de suciedad y abandono que presenta.

Reiteramos la falta de trabajo del gobierno municipal de IU en Mieres que ha continuado con los planes iniciados por gobiernos socialistas anteriores sin llevar a cabo de forma correcta ni completa su ejecución. No han aprovechado las oportunidades de nuevos proyectos, ni con ayudas europeas como los fondos Edusi reducidos a aparcamientos y a un parque, ni con las estatales como las ayudas para Plan de Rehabilitación de Barrios que no se molestan ni en solicitar, ni regionales como los planes de movilidad y accesibilidad ya planteados por los socialistas en el 2010 y que no se han realizado por la incapacidad de gestión de IU.

Claro que las obras ahora anunciadas son imprescindibles, pero van con retraso, ya lo eran hace años. La ciudadanía lo sabemos y lamentamos que en todo este tiempo de gobierno de IU se primasen más otros intereses que el de dar servicios de calidad. Servicios abandonados que, de pronto, cobran importancia con la única finalidad de justificar las privatizaciones.

Nuestro concejo se ha ido degradando –carreteras, accesos, sendas, espacios y equipamientos públicos– por la falta de mantenimiento y, ante la proximidad de las elecciones, IU pretende ahora llevar a cabo el trabajo y hacer un lavado de cara de su pésima gestión.

IU critica, juzga y acusa directamente al PSOE de no colaborar, cuando la realidad es que sobreviven gracias a los trabajos realizados por el gobierno socialista y a nuestras propuestas. Cualquier ciudadano puede entrar en la hemeroteca de los plenos municipales y comprobar que mienten. El grupo municipal socialista aporta proposiciones, ideas y planes de trabajo que redunden en la mejora de todo el concejo. Nos acusan de no dialogar, de no colaborar, cuando son ellos quienes desde su prepotente mayoría absolutista no dialogan con nadie, no quieren acuerdos, solo imponen.

La situación actual y la evolución de nuestro concejo debería hacernos reflexionar en conjunto y buscar proyectos que devuelvan las ganas y el orgullo de vivir aquí.